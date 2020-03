Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Bewohner der Region müssen sich ab Mitte März wieder auf Rohrnetzspülungen im Trinkwassersystem einstellen.

Zur Sicherung der Trinkwasserqualität führt der Wasserverband Strausberg-Erkner regelmäßig diese Aktionen durch. Die Arbeiten erfolgen ausschließlich an Wochentagen. Zu den ersten betroffenen Straßen gehören die Feldstraße in Eggersdorf und das Gewerbegebiet Am Pappelhain in Hennickendorf am 17. März. Auch das Wohngebiet Albrecht Thaer, der Lichtenower Weg, die Herzfelder Straße und die Straße des Friedens sind am 17. und 18. März an der Reihe. Eine Übersicht der betroffenen Straßen finden die Bewohner des Verbandsgebietes auf der Website des Wasserverbandes.

Der Wasserverband empfiehlt seinen Kunden, an den Tagen der Rohrnetzspülungen in der Zeit zwischen 7 und 15 Uhr unkontrollierte Wasserentnahmen zu vermeiden, also die Wasch- und Geschirrspülmaschinen nicht anzustellen. Es könne in den aufgeführten Straßen und der näheren Umgebung zeitweilig zu Druckschwankungen und Wassertrübungen kommen. Die Trübung des Wassers sei hygienisch unbedenklich, betont WSE-Sprecherin Sandra Ponesky. Man solle lediglich das Wasser ablaufen lassen, bis es wieder klar ist. Ferner sollten die Kunden nach der Rohnetzspülung die Filter ihrer Hausanlage prüfen und gegebenenfalls reinigen.

Straßentabellen: www.w-s-e.de