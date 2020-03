Kerstin Ewald

Erkner/Fürstenwalde (Andreas Schmaltz) Auf vereinzelt leere Supermarktregale trafen Kunden auch in Erkner. Nudeln, Mehl, Zucker wurden knapp gegen Ende letzter Woche wie beispielsweise bei Edeka. Auch Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel wurden häufiger gekauft als sonst. Ähnliches bestätigte auch eine Verkäuferin bei Penny. Dort ging am Sonnabend zusätzlich noch das Hundefutter aus. "Die Lieferung kommt am Dienstag", berichtet die Einzelhändlerin. Auch bei Lidl in Erkner waren am Freitag letzter Woche offensichtlich einzelne Regale leer gekauft.

"Wir haben uns ein bisschen bevorratet", erzählt Elvira Belitz, die mit ihrem Mann Jürgen Belitz in einem Markt in der Erkneraner Innenstadt einkauft. "Wie bevorraten uns immer ein bisschen", erzählt Elvira Belitz, "ganz unabhängig von der aktuellen Lage." Ihr gemeinsamer Einkaufswagen ist mäßig gefüllt. Dass das Corona-Virus auch bald nach Brandenburg kommen wird, darüber sind sich die beiden allerdings einig.

Regierungsempfehlung gelesen

Ganz unabhängig von Corona rät die Bundesregierung, ohne Kühlung zu lagernde Essensvorräte für zehn Tage zu Hause vorzuhalten. Dazu sollen für jede Person im Haushalt rund 14 Liter Flüssigkeit pro Woche kommen. Das wären 20 Liter für zehn Tage. Annika Bergmann aus Erkner nimmt sich den Rat zu Herzen. Sogar für rund drei Wochen hat sie ihren Zwei-Personen-Haushalt mit Nahrungsmitteln bevorratet. "Aber wir kaufen nur Waren, die wir auch im regulären Alltag verbrauchen", erzählt die Vorsorgerin Beckmann. Eine gleichlautende Empfehlung gibt die Bundesregierung. Das heißt, man soll davon absehen, spezielle Überlebenskekse oder ähnliches einzulagern, die man entsorgen muss, falls der Ernstfall nicht eintritt.

Eine voll gepackten Einkaufswagen mit diversen Konserven, Fertiggerichten und Waschpulver schiebt Christine Funk aus Hangelsberg im Fürstenwalder Kaufland Nord. Die 70-Jährige ist im Auftrag ihres Sohnes unterwegs und soll lange haltbare Lebensmittel besorgen. 450 Euro hat die Seniorin ausgegeben. "Meine Nichte hängt in Mailand fest. Dort ist alles abgesperrt und es gibt nichts mehr zu kaufen", begründet sie die Aktion.

Bei Rewe in Fürstenwalde-Nord scheinen einige Regale wie leergefegt. Konserven, Nudeln, Tomatenmark, Mehl für Brotmischungen und H-Milch gibt es am Montag nicht mehr. Auch Toilettenpapier und andere Hygieneartikel sind Mangelware. "Seit Freitag kaufen die Leute uns leer", sagt eine Mitarbeiterin. Täglich komme neue Ware, Lieferschwierigkeiten gebe es noch nicht.

"Bei uns ist es nicht so stark", erklärt Ralf Tydecks, Filialleiter des Nahkauf im Rathaus-Center in Fürstenwalde. "Hier ist es bislang entspannt." Lediglich das Nudel- und das Konservenregal sind etwas dünner bestückt als normal. Zum Kundenstamm zählten vor allem Singles über 60 Jahre, erklärt Tydecks. Die würden nur kaufen, was sie auch tragen können. "Wir werden versuchen, Desinfektionsmittel zu bestellen", sagt der Filialleiter. Die Nachfrage sei groß. Er beobachtet, wie sich die Lage entwickelt. Ihm wäre es wichtig, die Hysterie aus der Situation herauszunehmen. "Hoffen wir, dass es ruhig bleibt."

Virus stört Lieferketten

Auf Heinrich Hajen hat das Corona-Virus ganz andere Auswirkungen. Der Geschäftsführer von Wohnweltmöbel Fürstenwalde berichtet von deutlich längeren Lieferzeiten. "Vor drei Wochen fingen unsere Lieferanten an, uns anzuschreiben", sagt er. Normalerweise liege die Lieferzeit bei sieben bis acht Wochen. Jetzt seien es elf. "Wir sind verzahnt mit China", erklärt Hajen. Stoffe und Beschläge für die Möbel, die Hajen verkauft, stammen oftmals aus der Volksrepublik. Die Verzögerung in der Lieferkette ist für das Unternehmen, das 15 Angestellte in Fürstenwalde beschäftigt, ein Problem. "Wir brauchen die Auslieferung an die Kunden, um unsere Kosten zu decken", erklärt Hajen. Er schätzt, dass es bei 40 Prozent seiner Lieferanten Verzögerung geben werde.