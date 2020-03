Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Als er in dem Asia-Imbiss am Automaten die ersten 50 Euro verspielt hatte, lieh er sich einen Fünfziger vom Mann hinter dem Tresen.

Dann noch einen und dann noch einen. Als Pfand hinterlegte er sein Handy. "Ich dachte, ich gewinne und kann das Geld gleich zurückzahlen." Klappte nicht, die Situation eskalierte. Der Angeklagte schlug auf den Wirt ein und griff nach dessen Rucksack, woraufhin sich der Asiate eine Wok-Pfanne schnappte und den flüchtenden Dieb verfolgte. Ein Polizist in zivil machte dem Treiben vor dem Strausberger Laden schließlich ein Ende.

Das ist eine von insgesamt zehn Taten, für die sich ein 35 Jahre alter Mann aus Strausberg seit Montag vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) verantworten muss. Zwischen August 2018 und Juni 2019 soll er laut Staatsanwaltschaft immer wieder Menschen bedroht, geschlagen oder gewürgt haben, um an Bares zu kommen. Seit nunmehr sieben Monaten sitzt er in U-Haft.

Spielsüchtig sei er, räumt der Angeklagte vor Gericht ein. Er redet wie ein Wasserfall, fällt der Vorsitzenden Claudia Cottäus immer wieder ins Wort, ohne dabei besonders unfreundlich oder gar aggressiv zu wirken. Der Mann hat in seinen Augen einfach Vieles richtigzustellen. Es sei nämlich alles ganz anders gewesen, als es in der Anklageschrift steht und als es die zahlreichen Zeugen behaupten. "Ich würde nie Frauen oder Kinder bedrohen", ruft er im Brustton der Überzeugung. Auch Leute mit einem Messer einzuschüchtern, komme für ihn überhaupt nicht infrage.

Als die Vorsitzende eine seiner kühnen Aussagen mit Verweis auf Schriftstücke glasklar widerlegt, gibt der Arbeits- und Obdachlose für einen Moment klein bei: "Oh, da muss ich mich wohl getäuscht haben." Doch schon beim nächsten Vorwurf beteuert er wieder, dass die Opfer sich die Tat nur ausgedacht hätten, um ihm zu schaden. "Eine bodenlose Frechheit", ruft der Angeklagte.

Claudia Cottäus quittiert es irgendwann mit Sarkasmus: "Sie wollen uns also sagen, dass sich halb Strausberg gegen Sie verschworen hat?" Der Angeklagte versteht den Witz nicht. "Ja, es ist, als ob mich jemand aus dem Weg räumen wollte", antwortet er.

Längere Haftstrafe droht

Unerhört sei es, dass er sich vor dem Landgericht verantworten müsse, fügt er hinzu. Denn das lasse ihn vermuten, dass eine längere Haftstrafe droht. Mit Verfahren vor Amtsgerichten kenne er sich aus und gegen kürzere Gefängnisaufenthalte habe er angesichts seiner Obdachlosigkeit nichts einzuwenden. Aber die sieben Monate U-Haft seien jetzt genug: "Ich will raus."

Mit Blick auf das Leid der Opfer verbietet es sich, das Schauspiel witzig zu finden. Aber es wird an diesem ersten Verhandlungstag noch skurriler. Anfang Mai 2019 soll der Angeklagte in einer Strausberger Kneipe einen Mann mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben, und zwar weil er zuvor wegen einer Schubserei Lokalverbot erhalten haben soll.

Der 35-Jähre spielt den Vorwurf erst herunter. "In dieser Kneipe rumpelt es häufiger mal." Dann widerspricht er komplett. "Auf keinen Fall" habe er einen anderen getreten. Er sei an dem Tag gar nicht vor Ort gewesen: "Ich habe dort mal jemand zwei Zähne ausgeschlagen, deshalb bin ich dann nicht mehr hingegangen. Sechs Monate auf Bewährung habe ich dafür bekommen." Das Urteil im jetzigen Verfahren soll am 23. März fallen.