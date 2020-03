Christian Heinig

Werneuchen (MOZ) Ob zur kurzen Gassi-Runde vor der Haustür oder auf dem Weg zum Supermarkt – wer in Werneuchen mit dem Hund in der Stadt unterwegs ist, muss in naher Zukunft seinen beliebten Begleiter an der Leine führen. Und zwar verpflichtend.

Auf der jüngsten Versammlung haben die Stadtverordneten den Weg dafür frei gemacht. Sie folgten mehrheitlich einem Antrag der Partei Die Linke. Für die entsprechende Beschlussvorlage gab es 13 Ja-Stimmen, eine dagegen, dazu zwei Enthaltungen. Der Leinenzwang soll für alle Wohngebiete der Stadt als auch sämtlicher Ortsteile gelten.

Begründet wird der Schritt mit dem Bevölkerungswachstum, das auch zu einer steigenden Anzahl von Hunden führe. Der Großteil der Vierbeiner werde aber ohne Leine geführt, heißt es. Um vor allem Kinder und ältere Menschen vor Angriffen und Belästigungen durch Hunde zu schützen, will die Stadt nun auf einen Leinenzwang setzen. Sie folgt damit anderen Gemeinden im Barnim. So besteht in der gesamten Gemeinde Ahrensfelde bereits seit 2001 eine Leinenpflicht für Hunde, in Bernau gibt es sie. Hier wurde sie 2019 eingeführt.

Gefährliche Vorfälle mit Hunden sind aus Werneuchen aus der jüngsten Vergangenheit nicht bekannt. Es habe aber Beißattacken gegeben, heißt es aus dem Ordnungsamt.

Aktuell sind in Werneuchen 708 Hunde ordnungsbehördlich registriert. Inoffiziell dürften es aber viel mehr sein, denn das Ordnungsamt registriert nur jene Vierbeiner, die mindestens 20 Kilo wiegen oder größer als 40 Zentimeter sind. Ein Dackel etwa wird gar nicht erfasst, er taucht nur bei der steuerlichen Registrierung auf. Von der geplanten Leinenpflicht sind Dackel dennoch nicht ausgenommen.

Die Werneuchener Ordnungsbehörde ist nun mit der Aufgabe betraut, eine entsprechende Satzung zum Leinenzwang zu erarbeiten. Hundehalter haben also noch eine Weile Ruhe.

Bestandteil der Satzung, die bis Ende September vorgelegt werden soll, wird nicht nur sein, entsprechende Hinweisschilder zur Leinenpflicht aufzustellen. Es wird auch darum gehen, bei Verstößen gegen den Leinenzwang entsprechende Ordnungsgelder verhängen zu können. Und schon jetzt ist klar: Wer seinen Hund dann noch frei rumlaufen lässt, könnte tief in die Tasche greifen müssen. In der Gemeinde Schorfheide etwa, in der bereits ein Leinenzwang besteht, können Hundebesitzer bei Verstößen mit Geldstrafen von bis zu 1000 Euro belangt werden.

Ob das Ordnungsamt in Werneuchen die möglichen Strafzahlungen ähnlich hoch ansetzt, muss man zwar abwarten. Nur mit zehn Euro aber werde man nichts erreichen, heißt es aus der Behörde. Die Summe müsse so hoch sein, dass sei eine Wirkung erziele.

Neben dem Leinenzwang hat die Stadt durch den Beschluss auch den Auftrag bekommen, den Bau von "Hundetobewiesen" zu prüfen. Darüber hinaus sollen jährlich neue Hundestationen aufgestellt werden, um so eine bessere Verfügbarkeit von Hundekotbeuteln zu schaffen.