Nina Jeglinski

Berlin (NBR) Zwei Ökonomen schlagen die Gründung von drei neuen, bundeseigenen Wohnungsgesellschaften vor.

Sebastian Dullien, Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung und Tom Krebs, Professor an der Universität Mannheim, schreiben in ihrem Konzept "Wege aus der Wohnungskrise", dass der Bund auf diese Weise dem öffentlichen Wohnungsbau in Deutschland kurzfristig neuen Schub geben und so helfen könnte, die akute Wohnungsknappheit in vielen Großstädten zu entspannen.

Die drei Gesellschaften sollen Länder und Kommunen bei der Entwicklung von Bauprojekten und dem Bau neuer Wohnungen unterstützen: Erstens eine Beratungsgesellschaft, die Städten und Gemeinden Planungskapazitäten zur Verfügung stellt. Zweitens ein Bodenfonds, der Kommunen bundesweit finanziell und konzep­tionell dabei hilft, Bauland zu erwerben und Infrastruktur zu finanzieren. Und drittens eine Beteiligungsgesellschaft, die das Eigenkapital kommunaler Wohnbauunternehmen durch finanzielle Beteiligung stärkt.

Der Bedarf an Neubauten wird deutschlandweit bis 2030 auf mindestens 330.000 Wohnungen pro Jahr geschätzt. Neu gebaut wurden zuletzt aber nur rund 285.000 Wohnungen im Jahr. "Es wäre möglich, über längere Zeit 50.000 öffentliche Wohnungen pro Jahr mit diesem Ansatz zu bauen. Realistisch könnten die ersten Wohnungen in zwei bis drei Jahren fertiggestellt werden", sagte Dullien im Gespräch mit dieser Zeitung. Wo das Geld fehlt, könnte die staatseigene Förderbank KfW einspringen.

Sollten die Überlegungen der beiden Wissenschaftler zur Anwendung kommen, hieße das mehr Staat am Wohnungsmarkt. Und das ist aus Sicht von Dullien und Krebs die Lösung, weil das Spiel der freien Marktkräfte bisher nicht zum gewünschten Ergebnis – zu mehr bezahlbaren Wohnungen – führe. Ihre Argumentation: "Bei rein privaten Entscheidungen" werde Bauland oft nicht optimal verwendet. Es würden zu wenige Wohnungen für Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen geschaffen. Stattdessen entstünden vor allem solche Wohnungen, die sich teuer verkaufen beziehungsweise vermieten lassen.