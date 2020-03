Jens Sell

Strausberg (MOZ) Ein neues Bauvorhaben wirft seine Schatten vo­raus. Zu rund 250 Bewohnern des Wohngebiets Am Annafließ kommen rund 80 hinzu, denn die letzte Freifläche von 9500 Quadratmetern Größe soll entlang der S-Bahn-Trasse mit Reihenhäusern und nach Norden und Süden hin mit Doppelhäusern bebaut werden.

In der Kurve kracht es oft

Die Anwohner verfolgen die Bauleitplanung mit kritischem Inte­resse. Einer von ihnen, der ehemalige Stadtverordnete Uwe Prinz, hat am Sonnabend zu einem Bürgertalk im Freien eingeladen. Rund 30 Nachbarn kamen, aber auch Stadtverordnete, wie der Vorsitzende des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Verkehr, Bernd Sachse (Die Linke), und auch der Leiter des Fachbereichs Technische Dienste im Rathaus, Heinz-Dieter Gransee.

Die Anwohner wie Wortführer Uwe Prinz sprachen vor allem drei Themen an: Es gibt ins Wohngebiet nur eine enge und dazu unfallträchtige Zufahrt, die geplante Bebauung wird als recht eng empfunden und ist zudem sehr hoch. "Waren es 2014 noch 13 geplante Häuser, sind es jetzt 16. Schon damals wurde Rücksicht auf die nördlichen Anwohner genommen. Man veränderte die Bebauung weg vom Riegel hin zu Einzelhäusern", erläutert Uwe Prinz. Jetzt wolle die Verwaltung das offen lassen.

Ziel war nicht, das Bauvorhaben zu verhindern, sondern auf Problemlagen rechtzeitig aufmerksam zu machen, so der Tenor am Sonnabendvormittag. Angesprochen wurde die schwierige Verkehrslage mit großen Lkw in der Bauphase bei der Enge der Zufahrtsstraße. "Wenn früh der Berufsverkehr aus dem Wohngebiet losgeht, wird es zu Kollisionen und Staus kommen", so vermuten Bewohner. Auf die notwendige zeitnahe Reinigung der Straße wies Gunnar Niehoff hin. Man habe das Gefühl, dass die Stadt bezüglich der Straßenreinigung bisher wenig unternahm. Auf jetzt schon fehlende Parkplätze und die grundsätzliche Frage einer aus Katastrophenschutzgründen eigentlich notwendigen zweiten Zufahrt aus nördlicher Richtung wurde verwiesen.

Prinz berichtete auch, dass viele Bewohner unsicher über die Vorfahrtsregelung im Wohngebiet seien. Das konnte nun dank Sachgebietsleiter Uwe Wähner von der Straßenverkehrsbehörde eindeutig geklärt werden: "Ein Wohngebietsschild mit 30 km/h heißt immer rechts vor links, auch wenn die Stichstraßen aussehen, als wären sie untergeordnete Zufahrten." Eine Bewohnerin bemängelte den Zustand des Spielplatzes. Aber dafür ist die Eigentümergemeinschaft zuständig, bekam sie Bescheid.

Wunsch nach Lichtschneisen

Ein Schwerpunkt bildete die Tatsache, dass die Stadtverordneten ein Bebauungsgebiet abwägen und nicht die detaillierte Bebauung. Das städtebauliche Konzept ist als Anhang zum Bebauungsplan als mögliche Bebauung bezeichnet. Es berücksichtigt die Forderung der nördlichen Anwohner nach Festschreibung einer offenen Bebauung mit Lichtschneisen im nördlichen Bereich. Heinz-Dieter Gransee verwies darauf, dass sie nicht Teil des Beschlusses sei. Er nahm die Fragen und Hinweise des Bürgertalks mit. Bernd Sachse bot an, in der Bauphase wieder zu kommen.

Ein Nebeneffekt des Bürgertalks war, dass Bewohner einander trafen, die sich sonst kaum sehen. Daher regte Uwe Prinz zum Schluss an, nach Fertigstellung ein kleines Willkommensfest im Wohngebiet zu organisieren.