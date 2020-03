Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Sonntagnachmittag, 16 Uhr: Schon wieder schieben sich Wolken vor die Sonne. Was tun? Weiter auf der Couch gammeln oder noch schnell ins Museum? Das Kind winkt gelangweilt ab. Doch als das Wort "Selfie"-Museum fällt, spitzen sich beim Zehnjährigen die Ohren. Ja, richtig gehört.

Berlin hat nicht nur ein Currywurst-, ein Spionage- und ein Lippenstift-Museum, sondern seit kurzem auch ein "Selfie-Museum". Obwohl der Begriff nicht ganz treffend ist. Die "Wowgallery" am S-Bahnhof Greifswalder Straße ist eher eine interaktive Spielwiese für Menschen, die sich und andere gerne ablichten und die digitalen Fotos in der Welt verbreiten. Dazu hat der Filmproduzent Torsten Künstler, der schon Blockbuster mit Matthias Schweighöfer und Til Schweiger gedreht hat, in einem ehemaligen Karstadt-Kaufhaus 25 verschiedene Foto-Sets geschaffen.

Seine Sachen kann man in pinkfarbenen Schließfächern hinterlassen und sich wie ein Star nochmal vor beleuchteten Spiegeln aufhübschen. Zu den ersten meist sehr bunten und futuristischen "Bühnenbildern" geht es durch einen Korridor mit Leuchtstäben, der selbst schon Kulisse ist. Man kann so tun, als würde man in einem Techno-Schuppen tanzen, durch eine Wolkenlandschaft spazieren oder entspannt in einer Mondsichel dösen. Gelbe Ringe an dicken Bändern hängen für jene bereit, die sich schwebenden Verrenkungen vor der Kamera hingeben wollen.

An manchen Stationen gibt es auch Requisiten. Eine Frauentruppe, die einen "Junggesellinnen"-Abschied feiert, posiert immer gleich zu viert um ein großes Stofflama und hängt sich schwarze Federboas um. Nebenan macht ein Mittdreißiger mit seiner Profikamera Aufnahmen von seiner Partnerin, die sich im goldenen Bälle-Bad räkelt.

Und der Nachwuchs? Der hüpft freudig auf dem Trampolin vor der etwas kitschigen Berlin-Kulisse mit Fernsehturm, so dass es auf dem Handy aussieht, als würde er über die Mauer springen. Etwas sportliche Betätigung lohnt sich auch in der Kulisse mit bunten Quadern. Wer auf Kommando einer Mitarbeiterin bei drei in die Höhe springt, bekommt ein 3D-Foto, auf dem es so aussieht, als würde man fliegen. In der Konfetti-Dusche müssen Instagram-Nutzer allerdings selbst anpacken. Wer die glänzenden Schnipsel vom Boden in einen Eimer kehrt und in eine Art Lüftungsschacht schüttet, wird am Ende mit goldfarbenem Regenbelohnt.

Die WOW-Gallery befindet sich sechs Monate lang an der Greifwalder Straße 81 und hat Mi bis Mo von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Tickets für 90-minütige Zeitfenster ab 15 Euro gibt es nur im Internet unter: https://thewowgallery.de