Sehr beliebt: Die Frauendisco in Neuruppin ist in jedem Jahr ein Publikumsmagnet. Diesmal steigt sie am 13. März. © Foto: Eckhard Handke

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Brandenburgweit beginnt am 4. März die 30. Frauenwoche. Den Anstoß für diese hatte 1991 Brandenburgs Sozialministerin Regine Hildebrandt (SPD) gegeben. "Viele Themen von damals haben sich bis heute noch nicht erledigt", sagt Neuruppins Gleichstellungsbeauftragte Claudia Röttger. Gleichberechtigung im Beruf, in der Kindererziehung, bei der Bezahlung, Gewalt gegen Frauen und deren Bild in der Gesellschaft – all diese Themen sind nach wie vor brandaktuell.

Zur Wende mitten im Leben

Die Frauenwoche steht diesmal unter der Überschrift "Zurück in die Zukunft": Dabei soll nicht nur ein Blick auf das geworfen werden, was Frauen noch erreichen wollen. Es geht auch um einen Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte, die von Veränderungen geprägt waren. Was haben die Frauen zur Wendezeit gemacht, wovon haben sie geträumt, was hat sich davon erfüllt und was nicht? "Was ist 1989 verloren gegangen? Was wurde gewonnen?", so Röttger. Insbesondere in der Gesprächsrunde am 12. März in Neuruppin (siehe Termine) soll darüber gesprochen werden, mit den Frauen, die zur Wende schon mitten im Leben standen und heute vielleicht 60 Jahre oder älter sind. In die gleiche Richtung geht es auch beim Erzählcafé am 17. März im "Haus der Vielfalt".

Engagierte Frauen

Frauen jeden Alters stehen bereits am 10. März im Mittelpunkt. In der Diskussionsrunde "Frauen auf die Barrikaden" geht es um mutige Frauen, die sich einbringen. Dabei geht es auch um diejenigen, die die DDR noch erlebt haben, für Freiheit kämpften und vielleicht ihren Arbeitsplatz verloren ­– über diese Zeit wird Neuruppins ehemalige Gleichstellungsbeauftragte Petra Torjus berichten. Mit ihr zusammen sitzt Emma Kiehm auf dem Podium, die sich aktuell bei Fridays For Future engagiert. Sie wird darüber sprechen, was sie antreibt und welchen gesellschaftlichen Gegenwind und welche Diskriminierung sie erlebt. Eine weitere Teilnehmerin wird zudem über die Umbrüche des "Arabischen Frühlings" berichten und welche Veränderung dieser für Frauen mit sich gebracht hat.

Völkisches Frauenbild

Natürlich wird es während der Veranstaltungsreihe auch immer um künftige Entwicklungen und den aktuellen Stand der Frauen in der Gesellschaft gehen. Diesbezüglich hat Claudia Röttger eine besorgniserregende Feststellung gemacht. Durch den wiederaufkommenden Rechtsextremismus und Rassismus bemerkt sie einen wachsenden Antifeminismus. "Es gibt Menschen, die ein sehr völkisches Frauenbild haben", sagt Röttger. In diesem werden die Frauen häufig nur auf die Mutterrolle reduziert und ihnen wird jede Möglichkeit abgesprochen, sich frei zu entfalten. Zudem würden Frauen, die sich speziell für ihre Rechte einsetzen, oft angefeindet. Dem müsste sich jeder entgegensetzen, so Claudia Röttger.

Auch Gewalt ist und bleibt ein Dauerthema, das nicht unter den Tisch gekehrt wird. Der Neuruppiner Verein Frauen für Frauen ist Kooperationspartner bei der Frauenwoche im Kreis. Er betreibt das Frauenhaus, in dem Opfer Schutz finden. In dem Objekt gibt es laut Heike Waldschmidt 17 Plätze für Schutzsuchende und deren Kinder. "Die Zahlen nehmen nicht ab. Wir sind immer voll und haben zu wenig Platz", sagt sie. Deswegen werde derzeit über eine Kapazitätserweiterung nachgedacht.