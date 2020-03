Andrea Koppe

Gartz Vor dem Anpfiff wurde mit Lukasz Jasiak ein etablierter Spieler der Blau-Weißen verabschiedet. Er wird nun wieder für seine polnische Heimmannschaft auflaufen. Sein bisheriges Team erspielte sich durch Andreas Achterbergs mustergültige Vorarbeit die erste Chance durch Nico Wendlandt, der beim Abschluss aber knapp im Abseits war.

Beim Schuss von Mateusz Krol von der rechten Strafraumseite rettete Christian Simroth für seinen Torsteher. Den anschließenden Konter spielte der OFC nicht konsequent zu Ende. Ein langer Ball aus der Gartzer Abwehr erreichte dann Wendlandt im Gäste-Strafraum, wo Felix Witte gegen den Gartzer zu ungestüm agierte – ohne zu zögern zeigte der Referee auf den Punkt. Wendlandt selbst verwandelte ganz sicher zur frühen 1:0-Führung (8.).

Die Oderstädter setzten gleich nach. Fabian Schünemanns Diagonalpass fand den Kopf von Wendlandt, dessen Versuch neben das Tor flog. Die Blau-Weißen machten insgesamt zu wenig aus ihrem überlegenen Ballbesitz. Der Gast kam seinerseits nur bei Standards in die gefährliche Zone, wo die Gartzer Abwehr sicher stand. Nach einem Foulspiel an Mateusz Krol brachte Sebastian Kmetyk den Ball gut ins Zentrum – Achterberg traf beim Versuch aus der Drehung das Leder nicht voll, sodass die Möglichkeit verpuffte. Ein schön herausgespielter Angriff der Hausherren folgte, beim Abschluss stand Krol jedoch im Abseits.

Als der OFC nach einem eigentlich fairen Zweikampf von Marcus Jenek einen Freistoß zugesprochen bekam, ließ Keeper Andy Ludwig den Versuch von Patrik Zilahi durch die Arme flutschen – im letzten Moment konnte er zur Ecke klären, die er dann ganz sicher herunterfischte (37.).

Ludwig klärt im Herauslaufen

Mit Beginn des zweiten Durchgangs agierten die Gäste offensiver, versuchten die Hausherren unter Druck zu setzen. Den ersten Torschuss verzeichneten aber die Gartzer: Pawel Mroz versuchte es aus der Distanz, doch der Ball flog klar neben das Gehäuse. Dem nächsten Versuch von Sascha Spann erging es genauso.

Nach einem prima Spielaufbau der Blau-Weißen über Mroz und Wendlandt reagierte Krol in der Strafraummitte am schnellsten, sein Schuss strich nur um Zentimeter am Pfosten vorbei (55.).

Die Oranienburger, die durch Schönows Niederlage in Wriezen weiter Tabellenzweiter bleiben, kämpften weiter, zeigten robustes Zweikampfverhalten. Wially Siyep hatte wohl Glück, nach wiederholtem Foulspiel nicht die "Ampelkarte" zu sehen. Im Offensivspiel der Blau-Weißen fehlte es nun an Genauigkeit, Zuspiele kamen nicht an, sodass der Gast häufiger zu Kontern ansetzte. So auch gut 20 Minuten vor Ultimo, als ein lang geschlagener Ball Siyep erreichte. Dieser stürmte auf das Gartzer Tor, fand Schlussmann Ludwig aber auf dem Posten, als der weit aus seinem Kasten lief. Die Partie blieb ausgeglichen, allerdings mit wenig Torchancen auf beiden Seiten.

Zu Hause weiterhin makellos

Nach hartem Einsteigen von Patrick Balaga gegen Achterberg und zudem einem klaren Handspiel bekamen die Hausherren einen Freistoß – die zu unkonzentrierte Ausführung bescherte dem Gast den Ball. Nach Foul im Mittelfeld segelte das Leder per Freistoß in den Strafraum, wo die Gartzer Abwehr Mühe hatte, den Ball aus der Gefahrenzone zu bringen. Ludwig erlöste dann sein Team, als er die Kugel sicherte (81.). Die Gäste warfen noch einmal alles in die Waagschale, den Oderstädtern merkte man den Kräfteverschleiß auf dem tiefen Rasen an. Allerdings war der OFC im Abschluss zu schwach.

Kurz vor Schluss erreichte ein langer Ball noch einmal Torschütze Wendlandt (jetzt 15 Saisontreffer), der sich gegen zwei Abwehrspieler durchsetzte und mit einem Heber Blöck prüfte, der den Ball unter dem Querbalken wegfischte. Nach drei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Match ab. So bestätigten die Blau-Weißen ihre makellose Heimbilanz (sieben Partien – sieben Siege) und empfangen am Sonnabend die Wriezener (11.).

Gartz: Andy Ludwig – Fabian Schünemann (46. Sascha Spann) Markus Jenek, Eric Duckert, Sebastian Kmetyk (88. Daniel Szymikowski) Martin Lenke, Pawel Mroz, Andreas Achterberg (72. Jacub Mielnik), Nico Wendlandt, Michael Stein, Mateusz Krol