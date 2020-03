Fünf Treffer in eigener Halle: Eberswaldes Moritz Assmann (rechts) konnte sich immer wieder gegen die Eichstädter Abwehr (hier André Bräseke und Michael Heinrich, v.r.) durchsetzen. © Foto: Dennis Kaczmarek

Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde SV Trainer Dirk Ehrlich hatte auch im Spiel gegen die Eichstädter mit personellen Problemen zu kämpfen. Große Schwierigkeiten sollte das aber nicht bereiten. In der Anfangsphase schien der Gastgeber den Kontrahenten mit schnellen Angriffen überrollen zu wollen. Die Offensivaktionen wurden dabei jedoch teilweise viel zu schnell und unpräzise abgeschlossen. Trotzdem stand es nach fünf Minuten 4:0 für Eberswalde. Mit Daniel Rethfeldt, Benjamin Lange, Moritz Assmann und Max Schäfer gab es vier verschiedene Schützen, die von unterschiedlichen Positionen trafen.

Den ersten Gegentreffer mussten die Barnimer nach sechs Minuten hinnehmen. Die Deckung des 1. SV stand gut und Eichstädt hatte Probleme, zum erfolgreichen Abschluss zu kommen und wenn sie es einmal schafften, dann konnten sich die Hausherren auf ihren stark haltenden Keeper Jonas Nagy verlassen.

Richtig rund lief es auch in der Folgezeit beim 1. SV nicht. Zu viele Fehler leisteten sich die Spieler bei den Angriffsaktionen. Doch die Gäste waren nicht in der Lage, daraus Kapital zu schlagen. Nach 17 Minuten führte Eberswalde mit 9:3 und der Eichstädter Trainer nahm eine Auszeit, die allerdings nichts am Spielverlauf änderte. Einzig bei zwei Aktionen, bei denen die Gastgeber durch eigene Fehler dem SV Eichstädt zwei leichte Tore gestatteten, sah die Deckung des 1. SV nicht gut aus.

Trainer Dirk Ehrlich nahm jetzt ebenfalls eine Auszeit, um seine Mannschaft wach zu rütteln. Anschließend wurde wieder konzentrierter gespielt und aus dem 10:5 schnell ein 13:5 gemacht. Mit 14:7 ging es schließlich in die Pause.

Den Torreigen in der zweiten Halbzeit eröffnete Max Schäfer mit einem verwandelten Siebenmeter. Mit dem 19:9 nach knapp 40 Minuten erreichten die Gastgeber die erste 10-Tore-Führung in diesem Duell.

Diese Differenz konnten die Gäste einige Zeit beibehalten, ehe Eberswalde zum Schlussspurt ansetzte. Bis zum 27:12, etwa nach 53 Minuten, warf der Gastgeber einen 15-Tore-Vorsprung heraus.

Trainer Dirk Ehrlich setzte in der Folgezeit alle Spieler ein und konnte es sich erlauben, einige neue Deckungsvarianten unter Wettkampfbedingungen auszuprobieren. Das funktionierte teilweise noch nicht wie erhofft und der Gegner aus dem Landkreis Oberhavel nutzte diese Phase, um Ergebniskosmetik zu betreiben.

Mit einem klaren und verdienten 29:18-Sieg setzte der 1. SV Eberswalde seine beeindruckende Erfolgsserie in dieser Saison fort. Trainer Dirk Ehrlich war zufrieden mit dem Ergebnis, sah aber noch einige Schwachstellen im Spiel seiner Mannschaft. Während es spielerisch diesmal nicht so gut gelaufen sei, habe die Abwehrleistung und die kämpferische Einstellung gepasst.

Am Sonnabend (18 Uhr) tritt der 1. SV Eberswalde beim SV Motor Hennigsdorf an. Im Hinspiel hatte die Mannschaft von Coach Dirk Ehrlich beim 31:25-Erfolg nichts anbrennen lassen.