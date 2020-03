Weltgebetstag in Wiesenburg

Wiesenburg Zum Weltgebetstag, den viele Gemeinden auf der ganzen Welt feiern, wird auch in diesem Jahr wieder nach Wiesenburg eingeladen. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Land Simbabwe.

Am Anfang gibt es Informationen mit Bildern über das Land, seine Bewohner und ihre Kultur, anschließend wird der von Frauen aus Simbabwe vorbereitete Weltgebetstagsgottesdienst gefeiert, mit den Liedern, die der Chor einstudiert hat. Schließlich werden Kostproben aus Simbabwe gereicht. Informationen zum Weltgebetstag, auch Rezepte, sind zu finden unter www.weltgebetstag.de.

Geladen wird am kommenden Freitag, 6. März, um 18.00 Uhr in den Gemeinderaum Wiesenburg, so Pfarrer Dr. Schönfeld.