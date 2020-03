Matthias Henke

Stechlin Seit zwölf Jahren gibt es das Projekt "Tauchen für den Naturschutz". 2008 begannen der Tauchclub Nehmitzsee und der Nabu-Regionalverband Gransee damit, regelmäßig Unterwasserpflanzen im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land zu kartieren. Die gewonnenen Daten geben Aufschluss darüber, wie sich der Zustand der Seen verändert. Einen Überblick gab Silke Oldorff vom Nabu jüngst beim Kleinen Naturschutztag, der Jahrestagung des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land.

37 Seen untersucht

"Wir sind jährlich in den Seen, wir bekommen mit, wenn sich etwas ändert", stellt Oldorff klar. Zuletzt habe man im Naturpark 37 Seen untersucht, 451 Tauchgänge absolviert und sich so 3 600 Stunden ehrenamtlich engagiert. Das Projekt war ursprünglich auf zwei Jahre angelegt. In Reaktion auf den großen Erfolg und den Zuspruch von Naturschützern und Sporttauchern aus ganz Deutschland wurde es 2016 durch eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Verband Deutscher Sporttaucher und dem Nabu-Bundesverband dauerhaft durch einen Spezialkurs "Tauchen für den Naturschutz" etabliert. Ein Buch zum Bestimmen von Wasserpflanzen wurde herausgegeben, auch können in einer Tauch-App Daten eingetragen werden. In mehr als 25 Gruppen praktizieren mehr als 400 Menschen in Deutschland das Naturschutztauchen.

Dass es um die Qualität des Stechlinsees nicht zum Besten bestellt ist, was bereits der Leiter der Limnologie, Prof. Dr. Mark Gessner, in einem anderen Vortrag dargelegt hatte, unterstrich auch Silke Oldorff. Sie legte den Fokus dabei auf das Vorkommen von Wasserpflanzen. Habe der 412 Hektar große See Anfang der 1960er-Jahre noch etwa 200 Hektar Vegetation vorweisen können, sei der Wert 2019 auf nur noch 40 Hektar gesunken. "Das ist für diesen See fast gar nichts", so Oldorff. Als Mitschuldige haben die Taucher unter anderem Fische ausgemacht, die den Grund aufwirbeln. Dazu wurden Versuche mit Hasenkäfigen unternommen. Diese wurden auf dem Grund des Sees positioniert. Es stellte sich heraus, dass innerhalb der Gitter Wasserpflanzen wie Armleuchteralge und Co. besser gediehen als außerhalb.

Auf eine positive Überraschung stießen die Taucher aber auch. So wurde eine Population des Echten Seeballs entdeckt, der Wasserpflanze des Jahres. Die sehr seltene Spezies bildet Tiefenvegetation in nährstoffarmen Regionen aus. In Brandenburg konnten im Rahmen des Projekts "Tauchen für den Naturschutz" noch drei Vorkommen nachgewiesen werden, zwei davon im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land. Neben dem Stechlin zählt auch der Wummsee zum Lebensraum der Pflanze.

Kaum Vegetation im Peetschsee

Nicht gut bestellt sei es ferner um den Peetschsee zwischen Fürstenberg und Neuglobsow, machte Oldorff deutlich. Habe es Mitte der 1990er-Jahre noch gut ausgesehen, konnten schon 2005 nur noch sogenannte Nährstoffanzeiger ausgemacht werden. Für das vergangene Jahr müsse konstatiert werden, dass das Gewässer fast vegetationsfrei sei.

Ein Lichtblick sei da der Große Wummsee. Zwischen 1996 und 2013 noch ging die Vegetation in dem Gewässer deutlich zurück. Schleie, Bleie und Karpfen wurden in der Folge systematisch entnommen. Seitdem sei eine deutliche Verbesserung zu verzeichnen. Statt bis in sechs Metern Tiefe, werden Pflanzen jetzt bis in eine Tiefe von zwölf Metern festgestellt.

Unterm Strich wurden 37 von 180 Seen im Naturpark Stechlin-Ruppiner Tor untersucht. Nur eine verschwindende Minderheit sei in puncto Vegetation in einem hervorragenden Zustand. Oldorf regte an, die Wasserpflanzen aber nicht als Opfer der Entwicklungen zu sehen, sondern als Teil der Lösung des Gesamtproblems. Sie konkurrierten schließlich mit Phytoplanktion um Nährstoffe, von denen es immer mehr gebe, und geben dem Boden Schutz.