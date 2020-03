Janine Richter

Frankfurt (Oder) (MOZ) Auf der RE1-Strecke zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) ist am Dienstagmorgen der Zugverkehr unterbrochen worden. Zahlreiche Pendler saßen beispielsweise am Berliner Ostkreuz, in Erkner und Fürstenwalde (beides Landkreis Oder-Spree) fest.

Die Züge hatten teilweise bis zu 60 Minuten Verspätung. Wie die Bundespolizei bestätigt, hat es im Bahnhof Werder einen Polizeieinsatz aufgrund eines Personenunfalls gegeben. Die Ermittlungen an der Unfallstelle dauerten einige Zeit. "Der Zugverkehr ist wieder freigegeben und es müsste sich demnächst der Fahrplan normalisieren", sagte eine Sprecherin.

Gegen 9 Uhr rollten die ersten Züge wieder. Dennoch kommt es im Laufe des Vormittags noch zu hohen Wartezeiten, beispielsweise in Erkner und Fürstenwalde.

In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen oder Suizidversuche – außer die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Sollten Sie selbst das Gefühl haben, dass Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Ihnen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Weitere Hilfsangebote gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.