René Wernitz

Rathenow (MOZ) Am 15. März ist Weltverbrauchertag 2020, zudem wird die Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) 30 Jahre alt.

"In den 90ern ging es in der Beratung oft um rechtlich einfache Fragen – von der Kaffeefahrt bis zum Haustürgeschäft", berichtet Sabine Weiß, die seit fast 17 Jahren für die VZB tätig ist. Im vorigen Jahr habe es in der Rathenower Beratungsstelle viele Anfragen im Zusammenhang mit der Pleite des Reiseanbieters Thomas Cook gegeben. Auch hätten sich Verbraucher gemeldet, die einen Werbeanruf erhielten und danach einen neuen Telefon- oder Energieanbieter hatten. Sabine Weiß rät in diesem Zusammenhang allen Verbrauchern, vorsichtig mit wichtigen Daten umzugehen: "Geben Sie keine Kontodaten am Telefon heraus und lassen Sie sich auch auf kein Gespräch ein, sondern legen Sie auf!", mahnt die Beraterin.

Der Weltverbrauchertag wird jedes Jahr am 15. März begangen. Er erinnert an die am 15. März 1962 von US-Präsident John F. Kennedy proklamierten grundlegenden Verbraucherrechte: Verbraucher sollen vor betrügerischer oder irreführender Werbung und Kennzeichnung geschützt werden und aus einer Vielfalt von Produkten mit marktgerechten Preisen auswählen können. An diesem weltweiten Aktionstag wurde vor 30 Jahren, am 15. März 1990, die Verbraucherzentrale Brandenburg gegründet. Ihre Beratungsstelle in Rathenow, die im Rathaus ansässig ist, wird von Sabine Weiß geleitet. Das Beratungsspektrum reicht von Markt und Recht, Reise und Freizeit, Finanzen, Versicherungen, Lebensmittel und Ernährung über Medien und Telefon bis hin zu Energie, Bauen und Wohnen. Mehr Infos auf www.vzb.de oder in jeder Beratungsstelle.