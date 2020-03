Peter Wittstock

Möthlitz Der Stempel zeigt es an: Am 13. Juni 1911 befand sich die dreiteilige Ansichtskarte aus Möthlitz auf postalischer Reise. "Liebe Geburtstagsgrüße" empfing damals ein Fräulein jenseits der Havel. Die Empfängerin wohnte in Fohrde. Das historische Printprodukt stammt von Fotograf und Verleger Paul Petzold aus Brandenburg/ Havel. Er hatte für die Karte zunächst den Gasthof von Otto Schmidt (oben links) gewählt, vor dessen Eingangsbereich im Moment des Schnappschusses reges Treiben herrschte. Rechts daneben ist das altehrwürdige Schloss in seiner damaligen Gestalt zu sehen. Für das untere Bild fotografierte Petzold auf der Dorfstraße (heute Möthlitzer Hauptstraße) in östliche Richtung. Hierbei stand er etwa zwischen Schloss und Kirche. Die Havel mit der Lutze ist keine drei Kilometer entfernt.

Möthlitz, heute Ortsteil der Gemeinde Milower Land mit rund 220 Einwohnern, wurde als "Motelicze" im 14. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Sehr wahrscheinlich handelt es sich allein schon wegen des Namens um eine vormals slawische Siedlung. Als dort bekanntester Vertreter des deutschen Adels taucht später der Name des Barons von Hünecke in Chroniken auf, dem zugleich das nahe beim Dorf gelegene Gut Jerchel gehörte. Von Hünickes veranlassten Schloss- und Kirchenbau in Möthlitz, auch die Anlage des idyllisch gelegenen, heute öffentlich zugänglichen Parks, der Möglichkeiten für Sport, Spiel und zum Entspannen bietet.