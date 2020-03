Silvia Passow

Falkensee In dieser Woche sind Flüchtlinge, die von der Türkei aus versuchen nach Griechenland und in die EU zu kommen, in allen Medien. Doch schon davor war das Leid der Menschen in Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln groß. Es ist vor allem das Schicksal der Kinder, dass berührt. Kathleen Kunath und Christoph Böhmer aus Falkensee wollen die Griechen und die Flüchtlinge auf Lesbos unterstützen. Dafür reisten sie nach Lesbos, auf der Facebook-Seite "Unterstützung Lesbos Havelland" teilen sie ihre Erfahrungen.

Jasamin wurde im Iran geboren, ein Leben auf der Flucht, dass im Flüchtlingslager Moria aus Lesbos ein zwischenzeitliches Ende fand. Hier wartet sie auf eine Zukunft, die nichts, absolut nichts verspricht. Und dann beschloss sie, es zu beenden, ihr junges Leben aufzugeben. Als Jasamin den Entschluss fasst, sich selbst das Leben zu nehmen war sie sechs Jahre alt. Sie hat überlebt, glücklich ist sie deshalb nicht.

Kathleen Kunath ist Mutter und niemand, der zuschaut oder gar wegsieht. Seit 2012 ist sie in der Flüchtlingshilfe aktiv, baute in Falkensee die Willkommensinitiative auf. Von dieser kann sie gar nicht oft genug sagen, dass sie, damals wie heute, allen Neu-Falkenseer und den anderen sowieso, offen stand und steht. Das Willkommen war nicht auf Menschen mit anderer Hautfarbe, anderer Sprache oder anderer Kultur beschränkt. Es galt für Alle und das ist so geblieben und das ist deshalb so wichtig, weil alle zusammen nicht nur mehr erreichen, sondern weil sie mit dem gemeinsam erreichten auch zusammenwachsen.

Seit dem Sommer 2015 ist Christoph Böhmer bei der Willkommensinitiative dabei. Kunath und Böhmer sind verbunden durch den Wunsch zu helfen und inzwischen auch durch einiges mehr. Das Paar hat sich auch privat gefunden. Sie sind die Gesichter der WIF, des "Willkommen in Falkensee", die Eltern eines Projektes, das schon längst allein laufen kann. "Hier braucht man uns immer weniger", sagt Kunath. Aus den Hilfesuchenden von einst sind inzwischen selbst Helfer geworden. An Weihnachten sprach Böhmer die Idee aus: "Lass uns dort helfen, wo die Not am Größten ist." Er meinte die Lager auf den griechischen Inseln.

Nur einige Wochen später sind sie dort, im Camp Moria. Sie reisten nicht allein, Kunaths Tochter, deren Freund und zwei iranische Freunde kamen mit. Kunath sagt, sie wollte nicht nur helfen. "Ich wollte den Leuten vor Ort ganz persönlich Solidarität ausdrücken. Ich wollte ihnen sagen, dass ich mit der deutschen Politik nicht einverstanden bin." Kunath sagt: "Auf der Insel bemerkt man gar nicht, dass hier dieses riesige Lager ist. In den Städten ist das wie bei uns, man sieht hier und da Geflüchtete auf den Straßen. Was Moria ist, das sieht man erst, wenn man auf diesem Berg steht", sagt sie und zeigt Fotos. Ein Talkessel an dessen Wänden sich Verschläge und Zelte aus notdürftig befestigten Planen entlangschleichen. "Wir waren hier", sagt Kunath und zeigt auf eine Art Hütte am Rand des wildwachsenden Elendsviertels. "Wenn wir das nächste Mal kommen, steht die Hütte wahrscheinlich mittendrin", sagt Böhmer. Denn Moria wächst weiter, unkontrolliert breitet es sich aus.

Die bessere Variante einer solchen Hütte haben Kunath, Böhmer und ihre Begleiter gleich am nächsten Tag aufgebaut. Im strömenden Regen, aus acht Euro-Paletten, Plane, Nägel und Flaschendeckel aus Plastik, die als Ösen umfunktioniert werden. "Damit hatten wir den Eignungstest bestanden", sagt Kunath. Denn viele der vermeintlichen Helfer, die herkommen, stehen im Weg, filmen, erzählen den Helfern, was sie besser machen könnten und sind damit selbst nicht hilfreich.

Was helfen könnte, so Kunath, wäre zunächst mal mit den Einheimischen reden. "Die sind inzwischen wie Fremde im eigenen Land", sagt sie. Da kommen immer mehr Flüchtlinge und mit ihnen die Hilfsorganisationen. "Und manche von denen wollen den Griechen sagen, wo es lang geht. Das kommt nicht gut an." Kunath sagt, man sollte die Griechen unterstützen und besser befähigen, mit der Situation klar zukommen. Und den Tourismus auf Lesbos unterstützen, sagt sie.

"Daran ist absolut nichts falsch oder verwerflich. Im Gegenteil, damit können die Leute vor Ort unterstützt werden. Lesbos ist wunderschön, die Römer, die Perser haben Spuren hinterlassen", gerät Böhmer ins Schwärmen. Das Meer hat nichts von seinem Zauber verloren. Das mag auf eine Weise unheimlich klingen, ob der vielen Toten, denen das Mittelmeer zur letzten Ruhestätte wurde. Es sind die Wellen des gleichen Meers, wie sie in der Türkei, auf Mallorca oder am Strand von Saint Tropez das Wasser kräuseln. Für die Besitzer der Bars, Cafés und Hotels ist das Flüchtlings-Camp eine Katastrophe. Statt Touristen, die Souvenirs einkaufen und die einheimische Küche genießen, sind nun die Helfer der NGOs unterwegs, die nur wenige touristische Angebote nutzen und andere Bedürfnisse haben.

Kunath und Böhmer sind vor allen von den vielen kranken Kindern erschüttert, deren Eltern oft jung und selbst traumatisiert sind. Gleich bei ihrem ersten Aufenthalt nahmen sie sich eines herzkranken Kindes an. "Ein Loch im Herz, das Kind muss dringend operiert werden", sagt Kunath. Für die Operation müssten Kind und Eltern auf das Festland, nach Athen. Transport und Unterkunft für Eltern müssen bezahlt werden. "Das schwierigste aber sind die ganzen Behördengänge und die unendlich vielen Formulare, die ausgefüllt werden müssen. Die Griechen selbst sagen, sie überblicken die Fülle der Formulare nicht, klagen über die zeitraubenden Gänge von einem Amt zum nächsten. Und nun stelle man sich vor, man ist fremd im Land und spricht die Sprache nicht", sagt Kunath.

Sie sagt weiter, auch für Griechen gibt es Wartezeiten bei medizinischen Eingriffen. Sie befürchtet einen Konkurrenzdruck zwischen Einheimischen und Flüchtlingen, wenn es um die Vergabe von Untersuchungs- oder Operationstermine geht. Für dieses Kind sieht es derzeit gut aus, Kunath und Böhmer haben geholfen, die Papiere zu besorgen und die Kosten zu finanzieren. Zum Operationstermin werden sie nach Athen fahren.

Derweil kümmern sie sich um Hanani. Die Kleine war zehn Tage alt, als Kunath und Böhmer sie zum ersten Mal sahen. Auch Hanani hat ein Loch im Herzen, auch sie müsste dringend operiert werden. Hananis neunzehnjährige Mutter und ihr ein Jahr älterer Ehemann seien mit der Situation überfordert, sagt Kunath, die nun für die Operation des neugeborenen Mädchens Geld sammelt.

Böhmer unterstützt eine sogenannte Zweite-Chance-Schule, deren Kapazitäten sollen von 400 auf 800 Plätze erweitert werden. Diese Schule ist auf die Erwachsenenbildung spezialisiert. Böhmer sagt, ihm sei die große Anzahl von sehr intelligenten jungen Menschen in den Lagern aufgefallen. Diesen Jugendlichen und jungen Erwachsenen möchte er mit Bildung den Weg in besseres Leben eben.

Die Initiative von Kunath und Böhme auf Lesbos kann mit Spenden unterstützt werden. Bankverbindung: Konto: Begegnung in Falkensee (BiF), Mittelbrandenburgische SparkasseDE60 1605 0000 1000 723158, Kennwort Durchführung Flüchtlingshilfe