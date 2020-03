Mandy Oys

Oranienburg (MOZ) Das Info-Telefon im Gesundheitsamt des Landkreises in Oranienburg ist nach dem ersten Coronavirus-Fall in Oberhavel dauerbelegt. Drei Mitarbeiterinnen gehen seit 8 Uhr morgens an die Telefone. Auch wenn alle Leitungen belegt sind, ertönt ein Freizeichen. Das habe technische Gründe, heißt es aus der Behörde. Man sei momentan dabei, dieses Problem zu lösen.

Bürger hatten sich zuvor beklagt, dass die Hotline nicht erreichbar sei. Wie viele Anrufer genau den Rat der Gesundheitsbehörde bisher gesucht haben, konnte Kreisverwaltungssprecherin Ivonne Pelz nicht sagen. Die Mitarbeiter konzentrierten sich ausschließlich auf die Fragen der Anrufer, so die Sprecherin.

Die drei Kolleginnen an der Telefonhotline geben laut Pelz allgemeine Auskünfte und leiten Fragen bei Bedarf an Experten innerhalb des Gesundheitsamtes weiter.