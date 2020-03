Simone Weber

Milow In Seminaren gibt Urte Delft ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter. Die selbstständige Diplom-Ingenieurin für Landschaftsnutzung und Naturschutz leitet am 7. März ein Seminar zur Veredlung von Obstbäumen im Naturparkzentrum Westhavelland in Milow.

Tipps erhalten dann die Teilnehmer zum richtigen Veredeln, vor allem von Apfelbäumen. Durch diese Zuchtmethode kann man alte und beliebte Obstsorten auch als Kleingärtner weiter vermehren und damit erhalten. "Gezüchtete Obstsorten, insbesondere Kernobst, kann man nicht über den Samen vermehren", so Urte Delft. "Beim Veredeln unterschiedet man Reis- und Augenveredelungen. Bei der Methode der Reisveredelung durch Kopulation werden schräg angeschnittene Edelreise mit einer gleich starken ebenso angeschnittenen Unterlage durch ein spezielles Kunststoffband verbunden."

Der Zeitpunkt für die Veredlungsmethode ist Januar bis März. Bei der Auswahl der stark-, mittel- oder schwachwüchsigen Unterlage für den Edelreis sollte man vor allem beachten, wie groß der künftige Baum werden soll.

Das Seminar zur Veredelung von Apfelbäumen mit Urte Delft findet am 7. März, ab 9.00 Uhr, im Naturparkzentrum in Milow statt. Jeder kann einen unausgetriebenen Edelreis seiner Lieblingssorte mitbringen und am Ende sein erstes selbst veredeltes Apfelbäumchen mit nach Hause nehmen. Anmeldung werden unter 03386/211227 entgegen genommen. Ein scharfes Messer ist mitzubringen.

Zum Seminarangebot im Winter gehört in Milow auch jenes zum richtigen Obstgehölzschnitt, das kürzlich stattfand. Zwölf Hobbykleingärtner wollten lernen, wann und wie man Obstgehölze richtig schneidet, damit sie viele Jahre lang im Sommer reichlich Früchte tragen und gesund bleiben. Kern-, Stein-, Beeren- oder Schalenobst – bei jeder Sorte müssen bestimmte Besonderheiten beachtet werden. Und das richtige Werkzeug ist wichtig. Was unterscheidet den Erziehungsschnitt vom Verjüngungsschnitt? Viele Fragen erläuterte Urte Delft. "Wir haben im Garten Äpfelbäume und auch ein paar Pflaumen. Die müssen halt richtig gepflegt werden", so der Zollchower Bernd Zander. "Einen ersten Fehler, den wir bisher machten, haben wir schon bemerkt: Wir haben die Wassertriebe zu stark eingekürzt und dadurch einen ‚siebenköpfigen Drachen‘ gezüchtet."