Der Drogeriemarkt DM in der Sankt-Annen-Galerie hat am Dienstag eine Lieferung mit Desinfektionsmitteln bekommen. Zehn Minuten nach der Öffnung entstand dieses Bild. Bis auf Weiteres dürfen Kunden nicht mehr als drei Flaschen kaufen. © Foto: A. Gebhardt

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Das Coronavirus ist mit dem ersten bestätigten Krankheitsfall seit Montagabend auch im Land Brandenburg angekommen – und mit ihm die Angst in der Stadt Brandenburg, die sich allmählich auch in den Supermärkten zeigt: Konserven, Nudeln, Tiefkühlwaren. Alles, was sich dauerhaft hält, wird verstärkt nachgefragt.

Auch die Regale mit Toilettenpapier sind in einigen Märkten nahezu leer gefegt. Im REWE-Markt Karen Laute in der Neuendorfer Straße sind Dienstagmorgen etwa nur noch wenige Pakete zu finden. Darüber hinaus ist die Auswahl an Konserven wie Ravioli oder Eintöpfe begrenzt. Eine Mitarbeiterin des Marktes sagte, dass seit vergangenem Donnerstag ein erhöhter Absatz festzustellen sei.

Ein ähnliches Bild auch im Netto Markendiscount in der Willi-Sänger-Straße: Nudeln und Reis sind zwar noch vorhanden, der Vorrat schrumpfe über den Tag jedoch zusehends, wie eine Mitarbeiterin bestätigte. Sie sagte, sie könne die Vorratskäufe der Leute, das sogenannte "Hamstern" jedoch verstehen. Schließlich wisse man nie, ob man nicht doch kurzfristig in Quarantäne käme, wenn ein Fall im näheren Umkreis auftritt. "Aktuell werden wir montags und donnerstags noch mit allem nötigen beliefert. Ich denke, es ist jedoch absehbar, dass Engpässe auftreten. Erst recht, wenn bei den Zulieferern oder in den Fabriken Fälle auftreten sollten", so die Vermutung der Verkäuferin.

Unterwegs, um sich mit allem Nötigen für die nächsten Wochen einzudecken war am Dienstag auch Gisela Hopp. Die 65-Jährige ist gesundheitlich vorbelastet und will, sobald ein erster Fall der Virusinfektion in Brandenburg an der Havel auftritt, nur noch, wenn es sich nicht vermeiden lässt, vor die Tür gehen. "Ich habe meine normalen Einkäufe in der vergangenen Woche ausgeweitet und mehr haltbare Lebensmittel gekauft. Vor allem Nudeln, Dosen und Getränke", so die Brandenburgerin, die angibt ebenso einen kleinen Vorrat an Desinfektionsmitteln angelegt zu haben.

Wer die am Dienstag noch ergattert, hat Glück: der Drogeriemarkt DM in der Sankt-Annen-Galerie hat in der Nacht zu Dienstag neue Ware bekommen. Eine halbe Stunde nach Öffnung der Filiale sind jedoch nahezu alle Flaschen vergriffen. Nachschub erwarteten die Mitarbeiter frühestens am Freitag. "Jede zweite Nachfrage, die wir bekommen ist nach Desinfektionsmittel. Deshalb haben wir die Ausgabe jetzt erst einmal auf drei Stück pro Person limitiert", so eine Mitarbeiterin.

Auch bei Rossmann in der Innenstadt sind zehn Minuten nach Öffnung alle nachgelieferten Flaschen mit Desinfektion vergriffen. "Wer Desinfektion kaufen will, sollte gleich um halb neun da sein", so der Rat einer Mitarbeiterin, sie angibt, dass auch Seife vermehrt nachgefragt sei. In der Apotheke am Neustädtischen Markt ist Desinfektion ebenfalls je nach Lieferung kurzfristig zu haben. Mundschutz sei, wie eine Mitarbeiterin sagte, jedoch seit Wochen ausverkauft.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt unabhängig vom Coronavirus allen Bürgern, eine Notfallversorgung für zehn Tage vorrätig zu haben. Sie beinhaltet neben den jetzt schon stark nachgefragten Lebensmitteln wie Konserven, Nudeln und Reis auch Zwieback, Dauerwurst wie Salami, Ölsardinen oder Thunfisch als Konserve sowie Trockenfrüchte und Nüsse.