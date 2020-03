Bärbel Kraemer

Bad Belzig Die Gesundheitsakademie des Klinikums Ernst von Bergmann hat mit Beginn des Ausbildungsjahres am 1. Oktober 2019 am Standort Bad Belzig eine Schule für Physiotherapie und eine Schule für Ergotherapie eröffnet.

Obgleich die Anerkennung der Schulen durch das Land Brandenburg erst einen Tag vor dem Ausbildungsbeginn im Haus einging, konnte der Lehrbetrieb pünktlich starten. Lehrkräfte für beide Fachrichtungen waren bereits gebunden, Räumlichkeiten am Standort Bad Belzig eingerichtet und für beide Klassen jeweils 20 Auszubildende gefunden.

Mittlerweile ist das erste Ausbildungsjahr fast zur Hälfte geschafft und die beiden neuen Ausbildungsgänge haben in der Kur- und Kreisstadt quasi Fuß gefasst.

"In beiden Klassen lernen hoch motivierte Schüler", so Verena Lautsch in der vergangenen Woche. Die stellvertretende Leiterin der Schule für Ergotherapie und ihr Kollege Harald Paul, der die Schule für Physiotherapie leitet, führten durch die Ausbildungsräume, deren Zahl in den kommenden Monaten noch erweitert wird. Sie entstehen im alten Therapiebereich der Physiotherapie, der aktuell in der Umbauphase ist.

Das ist auch nötig, denn jährlich zum 1. Oktober soll an beiden Schulen ein weiterer Ausbildungsjahrgang starten, sodass, wenn drei Jahrgänge in Bad Belzig ausgebildet werden, bis zu 120 Auszubildende die Schulen besuchen.

Das Interesse an den dreijährigen Ausbildungen in der Kur- und Kreisstadt ist nach Aussage von Harald Paul groß. So gab es bereits im vergangenen Jahr mehr Bewerber als Ausbildungsplätze und ein Teil von ihnen, zog eigens für die Ausbildung aus anderen Bundesländern in die Stadt.

Auch für das am 1. Oktober 2020 beginnende Ausbildungsjahr liegen schon jetzt viele Bewerbungen vor, betonte Verena Lautsch.

Grund dafür, dass sich so viele Interessierte für die neu gegründeten Schulen der Gesundheitsakademie des Klinikums Ernst von Bergmann am Standort Bad Belzig entscheiden, dürfte sein, dass in beiden Ausbildungsrichtungen eine Ausbildungsvergütung gezahlt wird und kein Schulgeld zu entrichten ist. "Das macht die Ausbildung in Bad Belzig begehrt", so Paul während des Rundgangs durch Bewegungs-, Behandlungs, Schulungs- und Werkräume.

Mit Beginn des zweiten Ausbildungsjahres und dem Start des zweiten Jahrgangs wird nach Aussage der beiden Schulleiter auch die Zahl der Lehrkräfte in beiden Fachrichtungen weiter aufgestockt. "Alle Lehrkräfte die an unseren Schulen unterrichten, haben Berufserfahrung", betonte Verena Lautsch in diesem Zusammenhang.