René Wernitz

Rathenow (MOZ) In der gesundheitlichen Not den falschen Schritt gewählt: Sowohl der erste Berliner Corona-Patient als auch der aus Oranienburg (Landkreis Oberhavel) gingen in eine Rettungsstelle. Bei Verdacht auf eine Infizierung sollten Patienten sich telefonisch zunächst mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen! Außerhalb der Praxiszeiten, so etwa auch an Wochenenden und Feiertagen, ist der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst unter 116 117 zu erreichen.

Noch ist das Coronavirus nicht im Landkreis Havelland nachgewiesen. Wichtigstes Ziel sei es derzeit, die Ausbreitung so gut wie möglich zu verhindern, so die in Rathenow ansässige Amtsärztin Dr. Anna Müller. Sie empfiehlt, nach Möglichkeit Abstand zu anderen Personen zu halten und auf unnötigen Körperkontakt wie Händeschütteln zu verzichten. Vitamin-C-reiche sowie zuckerarme Ernährung sei ebenfalls ratsam, da dies das Immunsystem stärke, so Dr. Müller.

Das havelländische Gesundheitsamt, das die Amtsärztin leitet, hat eine Hotline eingerichtet. Unter 03385/5517119 werden montags und dienstags von 9.00 bis 18.00 Uhr, mittwochs und donnerstags von 9.00 bis 16.00 Uhr sowie freitags von 9.00 bis 14.30 Uhr Fragen zum Coronavirus beantwortet. Infos und Handlungsempfehlungen bietet überdies die Webseite des Landkreises auf www.havelland.de/Coronavirus.