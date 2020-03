Martin Terstegge\BRAWO

Brandenburg Der positive Trend bei den Wasserballern der SGW Brandenburg hält an. Am Doppelheimspieltag am vergangenen Wochenende holten sie die Maximalausbeute von 4 Punkten.

Zunächst ging es am Sonnabend gegen die HSG TH Leipzig ins Becken. Im Hinspiel unterlagen die Brandenburger noch mit 10:17, das wollten sie korrigieren. Im ersten Viertel war es noch ein Spiel auf Augenhöhe. Die jeweiligen Führungstreffer durch Patrick-Jörg Hehr konnten die Sachsen noch ausgleichen, doch vier Sekunden vor dem Viertelende besorgte Toni Roehl noch die 3:2-Führung.

Gleich zu Beginn des zweiten Viertels stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg. Bis zur 11. Minute schraubten sie de Vorsprung auf 6:2. Davon erholten sich die Gäste nicht, denn die Hausherren hatten in Sachen Torhüter einen klaren Vorteil. Obwohl Nicolas Tosch erhebliche Trainingsdefizite aufwies, hielt er was zu halten war, während bei seinem Pendant der Ball nur irgendwie aufs Tor kommen musste. So bauten das SGW-Team die Führung bis zum Seitenwechsel auf 9:3 aus.

Mit dem klaren Vorsprung im Rücken ging im dritten Abschnitt ein wenig die Ordnung verloren. In der Abwehr wurde nicht mehr mit dem letzten Einsatz verteidigt und im Angriff blieb ebenfalls einiges, auch aus Eigensinn, liegen. Es reichte aber dennoch um diesen Durchgang mit 3:2 (12:5) für sich zu entscheiden.

Für das Schlussviertel gab Trainer Christopher Bott, der an diesem Wochenende aktiv im Team mithalf, die Order aus, das Ergebnis aus dem Hinspiel zu übertreffen. Denn bei Punktgleichheit in der Tabelle zählt der direkte Vergleich. Das war auch den Leipzigern bewusst, die noch einmal die letzten Kraftreserven mobilisierten. Bis zur 28. Minute hielten sie noch dagegen (8:14), doch die ruhig agierenden Gastgebern nutzten in der Schlussphase ihre konditionellen Vorteile. Sascha Mischur mit drei Toren in Serie sorgte für das 18:8 bis zur Schlussminute. Tom Gustavus und ein Leipziger trafen noch zum 19:9-Endstand.

Mission erfüllt, und dann noch mit einer ansprechenden Leistung, ließen bei Trainer Bott keine Kritikpunkte aufkommen.

Dass sah am Sonntagvormittag etwas anders aus. Das erste Viertel gegen das Schlusslicht SV Halle lief noch sehr ordentlich. Hehr (2), Gabriel Satanovsky und Dennis Wagner sorgten für die beruhigende 4:0-Führung, ehe die Gäste kurz vor Schluss noch per Strafwurf das 1:4 erzielten.

Der zweite Abschnitt schien zunächst den erwarteten Verlauf zu nehmen, die Hausherren zogen bis zur 11. Minute auf 7:2 davon. Doch dann nahmen die Abstimmungsprobleme in der Deckung zu, auch zwischen Torhüter Tosch und seinen Vorderleuten. Die Hallenser kamen dadurch zu vermeidbaren Toren, dennoch blieben die Brandenburger zur Halbzeit mit 9:5 vorn.

Im dritten Durchgang kassierten die Gastgeber zwar das erste Gegentor, aber die Mannschaft trat nun wieder gefestigter auf, baute den Vorsprung bis zum Schlussviertel auf 12:6 aus. Dort legten sie gleich zum 14:6 (26.) nach, danach riss jedoch der Spielfaden. Viele Einzelaktionen machte es den Gästen leicht ihren Kasten zu verteidigen. Sie hatten aber nicht die Klasse den Erfolg der SGW-Akteure zu gefährden, lediglich Ergebniskosmetik konnten sie betreiben, bis zum 15:11-Endstand.

Sicherlich hat Trainer Bott der Auftritt gegen Leipzig mehr gefallen, sah die Fehler im Halle-Spiel, ohne sie aber dramatisieren zu wollen. Sein Team hat den Sprung auf den 4. Tabellenplatz geschafft und nun wartet eine besondere Aufgabe auf die Bott-Truppe.

An diesem Sonntag (8. März) erwarten die Brandenburger im Ostdeutschen Wasserballpokal um 11 Uhr den tschechischen Vertreter Stepp Praha. Man kennt sich aus zahlreichen Spielzeiten aus der 2. Wasserball-Liga Ost, wo die Prager mit einer Sondergenehmigung starteten. Ab dieser Saison probieren sie es wieder in ihrer heimischen Liga, möchten es im Pokal aber wissen.

Trainer Bott ist nicht gerade glücklich den Gegner bereits in der 1. Runde zu erwischen, andererseits waren die Aufeinandertreffen in der 2. Liga stets die sportlichen Höhepunkte. Beide Mannschaften garantierten Wasserballsport auf höchstem Niveau. Um gegen die Prager mitzuhalten, hofft der SGW-Coach auf das Witwirken von Sascha Mischur und Maximilian Stresow, um mit den stärksten Kader gegen zu halten.