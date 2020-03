Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Marta Zajaczkowska pariert in der zweiten Minute einen Siebenmeter – es sollte der Auftakt einer überragenden Partie der polnischen Torsteherin zwischen den Pfosten des HCA- Tores werden. Ihre Leistung und eine engagierte Defensivleistung des Gastgebers brachten dem Tabellen-Schlusslicht am Ende mit nur 21 Gegentreffern das abwehrstärkste Match des Spieljahres und den drittplatzierten Gast aus Werder an den Rand eines Punktverlustes. Dass dies nicht passierte, hatte abermals eine ganze Reihe von Ursachen im Spiel des Teams vom Trainer-Duo Denny Reinicke/Dirk Cavalier.

Nach zwölf Minuten steht es 1:5

In der Startviertelstunde ging es in der Mehrzweckhalle teilweise "vogelwild" zu. Der HCA kam so gar nicht mit der offensiven Deckungsvariante des Gastes zurecht, ließ sich immer wieder zu Fehlabspielen provozieren, nutzte nicht die Freiräume, welche die Grün-Weiß-Abwehrstrategie bot. Wie schon in den Wochen zuvor führten Fehlpässe zu einfachen Kontertreffern des Kontrahenten (1:5/12.). Ein eigener Siebenmeter wurde verworfen. Bald aber richteten sich die Angermünderinnen an der beeindruckenden Leistung ihrer Torsteherin auf.

Als knapp 18 Minuten gespielt waren, leuchtete ein 6:6 von der Anzeigentafel. Elisa Dahlke, diesmal zumeist als Außen in Aktion, fand ihr Wurf-Selbstvertrauen wieder und hatte wesentlichen Anteil an der Aufholjagd, die schließlich zum 10:12-Halbzeitstand führte, der hoffen ließ. Zur Erinnerung: Das Hinspiel hatte der HCA mit 16:34 verloren.

Strafwurf zur "Unzeit" vergeben

Obwohl mit Janine Duckert und Eileen Reinicke beide Stamm-Außen fehlten, blieb der Gastgeber zuversichtlich für den zweiten Abschnitt. Eines wurde nun deutlich: Der Sprung aus der Kreis- in die Oberliga ist natürlich gewaltig. So sehr sich Amelie Seidel, Elisa Dahlke und Michelle Lindner – allesamt Leistungsträgerinnen beim HCA II – auch mühten, sie zeigten noch nicht den Mut, den man drei Spielklassen höher einfach braucht, um Wirkung erzielen zu können. Nichtsdestotrotz blieb der Gastgeber dran: 14:16 (40.) und 16:18 (48.) lauteten Stationen. Dann verwarf Dahlke ausgerechnet bei der Möglichkeit, den Anschluss herzustellen, einen Siebenmeter (50.) und Franziska Wein traf die Latte.

Beim 17:21 (54.) war "der Drops gelutscht". Der letzte HCA-Treffer praktisch mit der Schluss-Sirene fand keine Anerkennung mehr.

"Es sind noch sechs Spiele – bleibt dran!", motivierte Denny Reinicke nach dem Abpfiff die Mannschaft. Die beweist in einer Phase, in der ein Klassenerhalt nicht mehr zu schaffen ist, Moral. Das ist aller Ehren wert und wird von den Fans am 14. März, 4. und 25. April bei den verbleibenden Heimspielen sicher auch weiter honoriert. Punkte als Lohn sind dem Team zu wünschen.