Kai Beißer

Erkner (MOZ) Es lief die 40. Minute. FVE-Schlussmann Marco Schlausch unterlief den Einwurf von Schöneiches Rechtsverteidiger Felix Wiedenhöft, am langen Pfosten drückte Dennis Teterea den Ball über die Linie. Es war der Treffer zum 2:3-Halbzeitstand aus Sicht der Gäste. Und dann, nur drei Minuten nach Wiederanpfiff, ein Einwurf, diesmal von links, ausgeführt von Nico Crusius. Kevin Kühnel kam halb mit dem Hinterkopf an den Ball, der sich zum Ausgleich ins lange Eck senkte.

Machtloser FVE-Trainer

Als Trainer der gegnerischen Mannschaft steht man da machtlos an der Seitenlinie: "Ich habe vor dem Spiel auf die langen Einwürfe der Schöneicher hingewiesen, die schon zuletzt gegenWacker Ströbitz aus einer solchen Situation heraus erfolgreich waren, in der Halbzeit dann noch einmal. Geholfen hat es nichts", war Erkners Ronald Mersetzky angefressen. "Der Gegner war nur nach Standards gefährlich. Das ist natürlich auch eine Qualität. Aber wir haben zu einfach zwei Punkte abgegeben."

Die Erkneraner waren in Führung gegangen, als sich das routinierte Germania-Abwehr-Duo Resad Demann und Martin Gruner uneins war, Robert Szczegula dazwischenging und der Ball zu Sven Paprotny gelangte, der mit Übersicht ins lange Eck zielte (17.). Nur drei Minuten später war es erneut Szczegula, der im Strafraum den Ball behauptete und in den Rückraum auf Christopher Dillgen ablegte, der mit der Innenseite diesmal in die kurze Ecke traf. Und der 26-jährige Mittelfeldspieler erzielte nach einer Ecke auch das 3:1 (36.), unter Mithilfe von Schöneiches Keeper Chris Küter, der den Kopfball durch die Finger flutschen ließ.

Gerechte Punkteteilung

Zwischenzeitlich hatte David Karlsch einen von Niclas Mertins an Teterea verwirkten Elfmeter verwandelt (30.). Der Gäste-Kapitän sprach nach dem Abpfiff von einer gerechten Punkteteilung. "Wir wollten in der zweiten Halbzeit präsenter sein, was uns bis auf die letzten zehn Minuten auch gelungen ist. Vielleicht hätten wir uns noch mehr Einwürfe erarbeiten müssen", sagte der 35-Jährige lachend. Die besten Möglichkeiten zum Siegtreffer hatten Lars Dingeldey hier (49.) und Paprotny da (62.) jeweils mit Fernschüssen, wobei letzterer die Lattenoberkante rasierte.