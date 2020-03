Udo Plate

Wriezen (MOZ) Die Wriezener Drittliga-Volleyballer wussten, dass sie ein dickes Brett zu bohren haben würden, als sie sich am Sonnabend zu ihrem Auswärtsspiel der laufenden Drittligasaison zum SV Preußen Berlin aufmachten. Sie waren sich aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren im Klaren, dass sie in der Hauptstadt erheblichen Widerstand brechen müssten, um den angestrebten Auswärtserfolg einzufahren. Aber das Vorhaben gelang: Der TKC behielt am Ende nach exakt 88 Minuten mit 3:1 (19:25, 25:23, 25:22, 25:16) die Oberhand.

Die Mannen von Übungsleiter Tom Schwenk brauchten indes einige Zeit, um richtig in die Spur zu kommen. Denn das Preußen-Team, getragen von Zuspieler Peter Große, Libero Oliver Greifenberg und Mittelblocker Nico Haubold, bot erbitterten Widerstand. Zwar lief beim TKC zunächst längst nicht alles rund, aber in puncto Kampf und Einsatzfreude ließen sich auch die Gäste nicht lumpen, so dass so mancher heiß umkämpfte und spektakuläre Ballwechsel zu Stande kam.

Preußen geht in Führung

Doch im entscheidenden Moment rissen sich die Gastgeber von Trainerin Romy Richter zusammen. Mit 25:19 brachten die Preußen nicht nur den ersten Satz unter Dach und Fach. Auch die nächsten beiden Sätze blieben hart umkämpft, allerdings hatte der TKC jeweils das bessere Ende. Mit 25:23 und 25:22 machten sie aus dem 0:1-Rückstand einen 2:1-Vorsprung. Mit dem Selbstvertrauen der Satzgewinne drehten die TKCer im vierten Abschnitt dann richtig auf und enteilten auf 25:16 und damit zum 3:1-Auswärtssieg.

TKC Wriezen: Bastian Ellerkmann, Jonas Elwert, Lukas Hebling, Jordan Heyer, Matthias Lichtenheldt, Maksims Rostovcevs, Jonathan Scott, René Stadie, Toni Wenzlaff, David Westphal