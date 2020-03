Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Die Angst vor dem Corona-Virus treibt aktuell seltsame Blüten. So werden in einigen Supermärkten in Schwedt einige – vor allem langlebige – Lebensmittel knapp. Betroffen sind vor allem Nudeln. Sowohl bei Kaufland am Platz der Befreiung als auch bei real im Oder-Center waren über das Wochenende und auch am Anfang der Woche einige Regale wie leergefegt.

Der Hintergrund der Hamsterkäufe: Auch in Deutschland werden immer mehr Fälle des neuartigen Corona-Virus registriert. Obwohl laut Beteuerungen der Einzelhandelskonzerne und der Politik ausreichend Lebensmittel auf dem Markt sind, legen sich viele Menschen offensichtlich zusätzlich einen Vorrat an. Ob sie Angst davor haben, künftig vor die Tür zu gehen oder sich wappnen, ausreichend versorgt zu sein, sollten sie sich wegen einer Infektion in häusliche Quarantäne begeben müssen, bleibt offen.

Preiswerte Nudeln sind gefragt

Auffallend: Vor allem günstige Varianten an Nudeln waren in hiesigen Geschäften komplett ausverkauft. Die Schwedter hamstern offenbar preisbewusst. Oder? Italienische Marken hingegen waren meist noch zu haben. Italien ist vom Corona-Virus besonders getroffen – zumindest im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Wer gern die Nudeln aus dem Heimatland der Pasta isst, musste daher allenfalls auf seine Lieblingssorte verzichten, auf der Mängelliste standen beispielsweise Vollkorn-Spaghetti. Kaum ausverkaufte Regale ließen sich zu Wochenbeginn bei nahkauf an der Berliner Straße und der norma-Filiale an der Berliner Allee beobachten.

Frank Grüneisen, Pressereferent von real, bestätigte: "Im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus hat sich auch bei uns die Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln und Getränken stark erhöht." Real habe daher vorausschauend reagiert und seine Lagerbestände für bestimmte Produkte bereits seit Mitte vergangener Woche aufgestockt. Das gelte insbesondere für Konserven und Hygiene-Produkte. Entsprechend sahen die Regale im Oder-Center für diese Produkte auch weniger "gerupft" aus.

Die Logistiker bei real würden die Entwicklung selbstverständlich auch weiterhin aufmerksam im Blick haben, sagte Grüneisen. So könne auf eine gleichbleibend hohe oder sogar steigende Nachfrage entsprechend reagiert werden. Grüneisen sagte: "Regionale Unterschiede konnten wir hierbei nicht feststellen." Das Phänomen ließ sich demnach bundesweit in den Niederlassungen der Kette beobachten.

Die Pressestelle des Handelsriesen Kaufland, der wie der Discounter Lidl zur Schwarzgruppe aus Neckersulm gehört, erklärte auf Anfrage: "Derzeit werden in einigen unserer Filialen Grundnahrungsmittel wie Nudeln und Konserven sowie Hygieneprodukte stark nachgefragt." Offenbar ist das regional aber extrem unterschiedlich. Denn nicht in allen Filialen in Deutschland sind die Regale über das Wochenende bis hinein in den Wochenbeginn leer gewesen.

Konserven gibt es noch

Wer in Schwedt einkaufen geht, wird noch ausreichend Konserven und Hygiene-Artikel finden. "Aufgrund unseres großen Sortiments ist die Warenversorgung grundsätzlich gewährleistet. Gemeinsam mit unseren Lieferanten arbeiten wir daran, dies auch weiterhin sicherzustellen", sagte Andrea Kübler von der Kaufland Unternehmenskommunikation.

Stark nachgefragt sind Hygiene-Artikel und Konserven jedoch auch in Schwedt, wie ein Blick in die Regale unterschiedlicher Händler zeigt. Komplett leere Regale, wie bundesweit in sozialen Medien kursierende Bilder dies zeigen, waren zu Wochenbeginn in Schwedt nicht zu entdecken. Lediglich einzelne Produkte waren ausverkauft.