OGA und Ulrich Thiessen

Oberhavel (MOZ) Die Kreisverwaltung hat am Vormittag weitere Informationen zum ersten Patienten aus Oberhavel, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hat, bekanntgegeben. Demnach handele es sich um einen 51 Jahre alten Mann aus Hohen Neuendorf. Mehrere Kontaktpersonen des Mannes wurden inzwischen isoliert. Landrat Ludger Weskamp rechnet mit einer dynamischen Ausbreitung des Virus.

Nach Angaben der Kreisverwaltung hatte sich der Mann am Montagvormittag in der Asklepios-Klinik in Birkenwerder vorgestellt und war anschließend in die Rettungsstelle Hennigsdorf gebracht worden. Dort wurde er sofort auf das Coronavirus getestet. Das Testergebnis lag am Montagabend vor.

Mehr zum Thema lesen Sie hier:

Infotelefon in Oranienburg läuft nach erstem Fall heiß

Coronavirus in fast allen Bundesländern entdeckt

Alle sechs Personen des Pflegepersonals, mit denen der Patient in den Kliniken in unmittelbarem Kontakt stand, wurden umgehend isoliert. Häusliche Quarantäne wurde für sie ebenso angeordnet wie für die Ehefrau des Mannes. Identifiziert wurden außerdem bereits die Mitreisenden des Mannes, der sich nach der Rückkehr von einer Reise nach Südtirol mit grippalen Symptomen wie Fieber und Husten in ärztliche Behandlung begeben hatte.

"Das Gesundheitsamt des Landkreises arbeitet aktuell daran, alle weiteren Menschen ausfindig zu machen, mit denen der Patient in den vergangenen Tagen Kontakt hatte. Ziel ist es, die Infektionskette schnellstmöglich zu unterbrechen", erklärt Amtsarzt Christian Schulze am Dienstagvormittag.

Der Mann selbst wurde bereits am Montag in häusliche Isolation gestellt. Er befindet sich in einem stabilen Zustand. Das Oberhaveler Gesundheitsamt steht in engem Kontakt mit dem Brandenburger Gesundheitsministerium. "Alle notwendigen Maßnahmen stimmen wir sehr eng mit der Behörde in Potsdam ab", sagt Landrat Ludger Weskamp. Eine weitere Ausbreitung des Virus ist in Oberhavel, genau wie in ganz Deutschland, zu erwarten.

"Die Lage entwickelt sich aktuell sehr dynamisch", sagt Ludger Weskamp. "Daher ergreifen wir derzeit in unserem Landkreis alle erforderlichen Maßnahmen, um auf weitere Fälle gut vorbereitet zu sein und stehen dafür in engem Kontakt mit den Kliniken, dem Rettungsdienst und den Gesundheitsbehörden. Die Menschen in Oberhavel bitten wir, die Hygienehinweise zum Selbstschutz und zum Schutz anderer zu beachten." Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland weiter aktuell als mäßig ein.

Aus Gründen der Vorsorge rät der Landkreis Oberhavel dazu, Großveranstaltungen internationaler oder überregionaler Art mit mehr als 500 Teilnehmern aktuell nicht durchzuführen. Die Entscheidung darüber liege aber letztlich bei den Veranstaltern.

Der Landkreis Oberhavel hat für Bürgerfragen rund um das neuartige Coronavirus ein zentrales Infotelefon eingerichtet. Das Infotelefon ist seit Dienstag, 3. März, unter der Rufnummer 03301 601-3900 montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr zu erreichen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes informieren unter der Hotline zu allen Fragen rund um das Virus. Aktuell gibt es ein sehr hohes Anruferaufkommen. Die Apparate sind in der angegebenen Zeit aber permanent besetzt.

Nachfragen können auch per E-Mail an das Gesundheitsamt des Landkreises gerichtet werden. Die Mailadresse lautet: ges.corona@oberhavel.de. Auch auf der Webseite des Gesundheitsamtes sind zusätzlich aktuelle Informationen für Bürgerinnen und Bürger sowie für die Ärzteschaft Oberhavels verfügbar (https://www.oberhavel.de/Bürgerservice/Gesundheit).

Die Hohen Neuendorfer Stadtverwaltung rief dazu auf, nicht in Panik zu verfallen. Die Mitarbeiter im Rathaus seien angewiesen, bei Fragen besorgter Bürger aufklärend zu wirken, so Stadtsprecherin Ariane Fäscher. Auf der Homepage der Stadt wurden Tipps zur Verhaltensweise veröffentlicht. Zudem ist jeder Mitarbeiter mit Desinfektionsmitteln ausgestattet worden. Im Rathausfoyer werden auch Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Auf den Toiletten sind ohnehin solche Spender vorhanden. Weiter sind vorsorglich Atemschutzmasken besorgt worden. Der Betrieb im Rathaus geht uneingeschränkt weiter.

Die Stadtsprecherin lobte das umsichtige Verhalten des betroffenen Hohen Neuendorfers. "Wenn der Mann und seine Ehefrau Hilfe benötigen, werden wir prüfen, was möglich ist", sagte Ariane Fäscher. Eine entsprechende Anfrage liegt derzeit aber nicht vor.

Gesundheitsministerin sieht keine akute Krise in Brandenburg

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher erklärte, dass alle Krankenhäuser aufgefordert wurden, ihre Strukturen der Situation anpassen. In Brandenburg gibt es noch keine Klinik, die eine völlig räumlich getrennte Aufnahme für Verdachtsfälle hat. Nonnemacher forderte erneut alle Personen, die eine Erkrankung befürchten, auf, sich telefonisch mit den Kliniken in Verbindung zu setzen. In Frankfurt (Oder) gibt es seit Montag einen Laborverbund für schnelle Tests. Nonnemacher betonte, dass das Corona Virus nicht Ebola ist. Man brauche deshalb keine massenhaften Isolierstationen. Die Krankenhäuser Brandenburgs seien in der Lage, ihre Isolierkapazitäten auszuweiten, wenn es nötig sei. Eine akute Krise sei noch nicht zu sehen, so die Ministerin.

Oberhavels Amtsarzt Christian Schulze, erklärte, dass die Kontakte des Erkrankten minutiös recherchiert werden. Dem Erkrankten gehe es der Situation entsprechend gut. Schulze selbst kam aus einem Urlaub in Norditalien zurück. Es habe sich um kein Risikogebiet gehandelt, erklärte er in Potsdam. Trotzdem habe er einen Test auf das Virus gemacht.