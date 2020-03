Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Waschmittel ist eines der teuersten Produkte beim Wocheneinkauf. Wenn die Waschmaschine täglich läuft, kommen erstaunliche Summen nur für Waschmittel zusammen. Davon wissen gerade Familien ein Lied zu singen. Dabei sind die handelsüblichen Produkte nicht nur unverhältnismäßig teuer. Sie sind oft auch mit Chemikalien versetzt. Das muss nicht sein. Mit einfachsten Mitteln lässt sich zu Hause Waschmittel selbst herstellen, und das völlig biologisch und zu einem Bruchteil der Kosten von herkömmlichem Waschmittel.

Wachstuch statt Folie

Wie nachhaltige Haushaltsmittel selber hergestellt werden können, zeigen wir am Montagabend, 9. März, in Mühlenbeck in einem Workshop für unserer Leser. Joana Ohme, Nicole Bachmann und ihre Töchter leiten die Teilnehmenden bei der Produktion an. Neben Waschmittel werden auch Spüli und Badekugeln hergestellt. Zudem entstehen aus alten Baumwollstoffen Wachstücher. Diese Tücher dienen im Haushalt als Ersatz für Folien und Alufolie. "Allein mit diesen vier Produkten, die selber hergestellt werden, lässt sich der Plastikverbrauch im Haushalt um 50 Prozent reduzieren", berichtet die Förderlehrerin Joana Ohme aus eigener Erfahrung. In einer Aufklärungsecke werden zudem Tipps, Rezepte und Bezugsquellen vorgestellt.

Plastikmüll reduziert

Auch die Schildower Ernährungsberaterin Nicole Bachmann hat schon vor einiger Zeit ihr Einkaufsverhalten umgestellt. "Die Neugierde war größer als die Bequemlichkeit", erklärt sie ihr Interesse an nachhaltigen Produkten aus eigener Herstellung.

Anmeldung ab sofort

Wer Interesse hat, an dem kostenlosen Workshop teilzunehmen, kann sich bis Donnerstag (5. März, 12 Uhr) per E-Mail an lokales@oranienburger-generalanzeiger.de oder telefonisch unter 03301 596322 (ab 10 Uhr) anmelden. Zwölf Plätze stehen zur Verfügung. Sollte es mehr Anmeldungen geben, wird ausgelost. Die Teilnehmer werden über den genauen Ort und die Uhrzeit rechtzeitig informiert.