Brandenburg an der Havel Die neuesten Zahlen des Landesamt für Statistik Berlin und Brandenburg zeigen: Für das Jahr 2019 wurden in Brandenburg an der Havel für Beherbergungsstätten mit mindestens zehn Betten 250.171 Übernachtungen verzeichnet. Damit nähern sich die Übernachtungen zahlenmäßig dem Bundesgartenschaujahr-Niveau von 2015 mit 261.953 Übernachtungen an. Eine weitere positive Entwicklung zeigt die durchschnittliche Bettenauslastung: Sie lag 2018 noch bei 34,8 Prozent und stieg im vergangenen Jahr auf 36,6 Prozent. Der übernachtungsstärkste Monat mit 36.054 Übernachtungen war der Juli, dicht gefolgt vom August mit 35.771 und der Juni mit 32.500. Die Statistik weist zudem für Beherbergungsbetriebe mit mindestens 25 Gästezimmern 86.098 Übernachtungen auf. Das entspricht einem Anteil von 34,42 Prozent der Gesamtübernachtungen.