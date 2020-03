Jan Michel

Berlin/Erfurt Beim Nationalen Schülersportfest in Berlin gab es für die Starter des VfL Brandenburg fünf Mal Edelmetall und zahlreiche Bestleistungen. So gewann Raffael Schlieker bei den 12-jährigen Jungen das B-Finale über 60 Meter in neuer Bestleistung von 8,92 Sekunden. Über 800 Meter steigerte er seine Bestleistung um eine Sekunde auf 2:37,07 Minuten und wurde Zweiter. Auch im Hürdensprint über 60 Meter stellte er in 10,74 Sekunden einen neuen Bestwert auf und gewann Silber. Im Hochsprungwettbewerb trat er bei den 13-jährigen an und belegte mit 1,30 Metern den fünften Platz.

Mit 10,88 Sekunden über 60 Meter Hürden lieferte Hanna Greulich ein schnelles Rennen ab und wurde bei den 12-jährigen Mädchen Zweite. Bronze gab es im Weitsprung mit 4,30 Metern. Nach 8,95 Sekunden im Vorlauf über 60 Meter sprintete Hanna im B-Finale auf den zweiten Platz. Ihre Zwillingsschwester Charlotte schaffte mit 8,92 Sekunden den Sprung ins A-Finale, bestätigte dort ihre schnelle Zeit und wurde Fünfte. Emily Roick kam nach starken 11,04 Sekunden über 60 Meter Hürden auf einen siebenten Platz.

Bei den 13-jährigen Mädchen verbesserte Mareen Schonert ihre Saisonbestmarke im Weitsprung auf 4,57 Meter und wurde Sechste. Im 60 Meter Sprint kam Mareen nach 8,75 Sekunden ebenfalls als Sechste ins Ziel.

Mit der vier mal 100 Meter Staffel sprintete das VfL-Team in der Besetzung Hanna und Charlotte Greulich, Emily Roick und Mareen Schonert nach 56,76 Sekunden auf den Silberrang.

Während der Nachwuchs in Berlin unterwegs war, starteten die Senioren bei den Deutschen Meisterschaften in Erfurt. Das Double in der Altersklasse W65 schaffte Rita Schubert über 400- und 800-Meter und zeigte sich in bester Verfassung für die anstehende Teilnahme an den Halleneuropameisterschaften Mitte März in Portugal. Die 400 Meter sprintete Rita in 78,92 Sekunden. Über die doppelte Distanz wurde sie in 3:01,45 Minuten gestoppt. Über 200 Meter kam sie zudem noch nach 35,96 Sekunden auf den fünften Platz.

Mit Bronze über 800 Meter erkämpfte sich Ellen Schlieker nationales Edelmetall in der Altersklasse W50. 2:40,97 Minuten benötigte sie für die vier Hallenrunden. Über 200 Meter kam sie zudem nach 31,28 Sekunden als Sechste ins Ziel.

Das gute Brandenburger Abschneiden komplettierte Thomas Frank, der im Weitsprung der M50 mit 5,03 Metern Neunter sowie im 60 Meter Sprint nach 8,60 Sekunden Dreizehnter wurde.