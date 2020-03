Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Eine neue Brandenburger Milchkönigin wird gesucht. Sie wird während der Brala 2020 im Mai in Paaren/Glien die Schärpe von der amtierenden Produktrepräsentantin, Lina Kersten, übernehmen. Die Nachfolgerin wird von der Rinderproduktion Berlin-Brandenburg GmbH (RBB) gesucht. "Jung, dynamisch, ein bisschen kuhverrückt und mit der Materie von moderner Milchproduktion, Rinderhaltung und den Grundzügen aktueller Agrarpolitik vertraut sollte sie sein, mindestens 18 Jahre alt, mitten in oder fertig mit einer landwirtschaftlichen Ausbildung oder dem Studium", so lauten die Anforderungen an interessierte Kandidatinnen. Rund 15 öffentliche Auftritte wird es für die neue Milchkönigin geben, darunter während der Grünen Woche 2021 in Berlin. "Jede Bewerbung, am besten mit kurzem Lebenslauf und gern mit Foto, ist gern gesehen", sagt Johanna Zießler. Sie ist Ansprechpartnerin für potenzielle Kandidatinnen und per E-Mail an ziessler@rinderzucht-bb.de zu erreichen.