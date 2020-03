Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Die Zahl der Unfälle im Bereich der Polizeiinspektion (PI) Brandenburg ist 2019 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Insgesamt wurden 5.146 Fälle aufgenommen, 25 mehr als 2018. Allein in der Stadt Brandenburg wurden dabei 2.266 Unfälle gezählt, 2018 waren es noch 2.198.

Für die Gesamtheit der Verkehrsunfälle in der Polizeidirektion West ist jedoch das Gegenteil festzustellen: hier sind die Zahlen 2019 abermals gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 659 Unfälle weniger registriert – der niedrigste Stand der vergangenen vier Jahre. Doch nicht nur die Unfallgesamtzahl ist rückläufig, auch die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen Personen verletzt oder getötet wurden sank. Die Zahl der Verletzten lag 2018 bei 3060 Personen, 2019 waren es 17 weniger. Ums Leben kamen 2019 35 Personen, 2018 waren es 40.

Am stärksten rückläufig ist die Zahl der Unfälle im Bereich der Polizeiinspektion Potsdam. Das Gegenteil ist für die PI Brandenburg und PI Havelland festzustellen. Bei Letzter ist die Zahl mit 290 Unfällen mehr im Vergleich zum Vorjahr auf 4.691 gestiegen.

Als Hauptunfallursachen sind dabei nach wie vor ein zu "geringer Abstand" (2.504 Unfälle, drei Getötete, Vorfahrts- bzw. Vorrangfehler (1.593 Unfälle, ein Getöteter), unangepasste bzw. zu hohe "Geschwindigkeit" (1.498 Unfälle, 12 Getötete) und Alkohol am Steuer (367 Unfälle, drei Getötete) festzustellen.

Außerdem wurde eine Zunahme von Unfällen unter Beteiligung von Senioren, die älter als 65 Jahre sind festgestellt. Sie verursachten 2019 5.452 Unfälle, bei denen 16 Menschen ums Leben kamen. 2018 waren es noch 5.395 Unfälle und neun Tote. Damit kann eine Trendumkehr im Vergleich zu den durch "junge Fahrer" zwischen 18-24 Jahren verursachten Unfällen festgestellt werden. Hier wurden 2019 1.882 aufgenommen, 2018 waren es 1.946 und sechs Tote.

Direktionsleiter Karsten Schiewe erklärt: :"Für Senioren planen wir im Jahr 2020 vielfältige Veranstaltungen und Aufklärungskampagnen, um diese für die immer größer werdende Herausforderung des Straßenverkehrs zu sensibilisieren. Die jungen Verkehrsteilnehmer fielen im Jahr 2019 vor allem durch den Rückgang der durch sie verursachten Verkehrsunfälle auf. Es gab nicht nur weniger von jungen Fahrern verursachte Unfälle, sondern auch weniger dabei Verletzte und keine getötete Person. Nach seit Jahren steigenden Unfallzahlen können wir hier eine erfreuliche Entwicklung feststellen. Gemeinsam mit verschiedenen Partnern werden wir die Präventionsarbeit, aber auch den Kontrolldruck in dieser Altersgruppe aufrechterhalten, um die erfreuliche Tendenz über die nächsten Jahre zu festigen. Unser Ziel muss es sein, die Unfallzahlen weiter zu senken, indem wir die jungen Fahrer immer wieder auf ein rücksichtsvolles und verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr hinweisen."

Erfreulich ist zudem, dass im vergangenen Jahr kein Kind in Westbrandenburg durch einen Verkehrsunfall ums Leben kam. Jedoch stieg die Zahl der verletzten Kinder von 363 auf 378 an.

Mit 1.103 verletzten Radfahrern und sechs Getöteten, 2018 waren es vier, steht ein weiterer Kontrollschwerpunkt, insbesondere im Innenstadtbereich fest: Die Auswertung dieser Unfälle ergab, dass 49,8 Prozennt durch Radfahrer mit-verursacht worden. "Die Unfallauswertung macht deutlich, dass nicht, wie häufig behauptet, nur die Fahrradfahrer selbst an den Unfällen Schuld sind. Im Gegenteil, allein beiderseitige Rücksichtnahme, genügend Sicherheitsabstand bei der Vorbeifahrt und die Beachtung der Radfahrer beim Abbiegen, insbesondere wenn sie im so genannten ‚Toten Winkel’ stehen, sind zur Unfallvermeidung notwendig", so Schiewe.

Nach einem Anstieg der Unfälle auf den Bundesautobahnen in den vergangenen Jahren, konnte mit fortschreitender Fertigstellung der Großbaustelle vor dem Autobahndreieck Nuthetal zudem in deutlicher Rückgang der Verkehrsunfälle von fast 20 Prozent dokumentiert werden. Einher ging ein deutlicher Rückgang der getöteten Personen. Er sank von neun Personen in 2018 auf drei in 2019. Die Hauptunfallursachen bei den Verkehrsunfällen, die sich auf den Autobahnen ereigneten, sind ein zu geringer Sicherheitsabstand, sodass es zu Auffahrunfällen kommt und eine nicht angepasste Geschwindigkeit.

Selinger kündigte deshalb weiter hohen Kontrolldruck auf Westbrandenburgs Straßen und Autobahnen an: "Wir werden in diesem Jahr besonders bei Geschwindigkeits- und Abstandsverstößen sehr genau hinschauen. Wer es auf den Straßen in der Polizeidirektion West zu eilig hat, der sollte immer mit uns rechnen. Denn besonders die Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit sind nicht nur für die Fahrer selbst höchst gefährlich, sondern auch für unbeteiligte Dritte. Wer mit seinem Auto oder Lastzug dem Vordermann sprichwörtlich zu dicht auf die Pelle rückt, muss ebenfalls mit Entdeckung rechnen. Mit modernster Technik werden wir dieses Verhalten verfolgen und ahnden. Denn schwere Auffahrunfälle mit Verletzten und Toten können mit ein paar Metern mehr Abstand verhindert werden."