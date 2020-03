red

Brück Die Polizei wurde am Montagvormittag in die verlängerte Brücker Silberbrückenstraße gerufen. Dort wurde illegal Müll entsorgt. Nach Überprüfung der am Ort abgelegten Müllreste wurde festgestellt, dass es sich um großflächige Asbestplatten handelt. Das zuständige Ordnungsamt wurde mit der Beseitigung des Abfalls beauftragt. Durch die Polizei wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich der Silberbrückenstraße und Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel:03381/560-0.