Simone Weber

Rathenow BVB/Freie Wähler hat es in die Wege geleitet: Noch in der vorigen Legislaturperiode schaffte der Landtag die Straßenausbaubeiträge für Anwohner ab. Das sollte nur der erste Schritt sein, wie Péter Vida, Vorsitzender der Landtagsfraktion, in Rathenow betonte. BVB/Freie Wähler gastierte am Sonntag in der Stadt. Jetzt hat man die Abschaffung der Erschließungsbeiträge auf dem Bildschirm. Ausnahmen sollen nur die Erschließung neu erschlossener Wohngebiete und persönlicher Grundstückszufahrten bilden.

Der Ausbau von Straßen ist landesrechtlich geregelt, ihre Erschließung durch Bundesrecht. Wo praktisch aus dem Nichts eine Straße entsteht, ist von Erschließung die Rede. Hierfür will BVB/Freie Wähler die Überleitung von Bundes- in Landesrecht beantragen. Darüber berichteten Vida und Fraktionskollegen im Havelrestaurant Schwedendamm. Baden-Württemberg und Bayern hätten bereits eigene Landesregelungen für die Erschließungskosten geschaffen.

"Meine Heimatstadt Bernau hat vor sechs Jahren ein Modell eingeführt, bei dem Anliegerstraßen nur erstmalig hergestellt werden, wenn die Mehrheit der Anwohner zustimmt. Schon jetzt gilt bundesweit bei der Entscheidung, ob beitragsfreier Ausbau oder beitragspflichtige Erschließung nicht der aktuelle Straßenzustand, sondern ob die Straße jemals in ortsüblicher Weise erschlossen war. Das kann auch eine Straße mit Betonplatten sein", erklärte Vida. Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge kostet das Land jährlich rund 25 Millionen Euro. Die Abschaffung der Erschließungsbeiträge beziffert der Fraktionschef mit jährlich etwa 15 Millionen Euro.

Die knapp 20 Gäste im Restaurant, darunter kommunale Abgeordnete aus verschiedenen havelländischen Orten, hörten interessiert zu und schrieben fleißig mit. In der anschließenden Diskussion stellten sie konkrete sachliche Fragen, um in ihren Kommunen die Idee von BVB/Freie Wähler vorzustellen.

"Von Seiten der CDU gibt es bezüglich der Abschaffung der Erschließungsbeiträge erste Anzeichen für eine Bewegung in unsere Richtung. Ein erster Schritt kann sein, dass die Kommunen ihren Spielraum nutzen und die Beiträge für die Anwohner von derzeit maximal 90 Prozent auf bis 55 bis 60 Prozent absenken", so Péter Vida.

Der Antrag zur Abschaffung soll voraussichtlich im Juni Thema im Landtag werden. Für den Fall der Ablehnung kündigt Péter Vida eine weitere Volksinitiative an. Die erste hatte 2019 politische Bewegung in die Sache mit den Straßenausbaubeiträgen gebracht.