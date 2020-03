Martin Risken

Zehdenick/Wandlitz (MOZ) Die Szenerie in der Praxis von Stefan Höhne an der Friedhofstraße in Zehdenick wirkt am Dienstagvormittag gespenstisch. Die Mitarbeiter tragen wegen des sich ausbreitenden Coronavirus alle Mundschutz. Des Öfteren werden die Türklinken mit einem feuchten Tuch desinfiziert. Noch. Denn der Allgemeinmediziner will seine Praxen in Zehdenick und Wandlitz schließen, sollten ihm die Behörden nicht dringend benötigte Schutzausrüstung für seine Praxisteams liefern.

Der Markt sei leergekauft. Sowohl beim Bundesgesundheitsministerium als auch bei den Landesministerien in Potsdam habe er darum gebeten, ihn und seine Mitarbeiter mit Schutzausrüstung zu versorgen. Er habe noch nicht einmal eine Antwort bekommen. Immerhin habe das Gesundheitsamt Barnim drei Schutzmasken angeboten – für elf Angestellte in den beiden Praxen.

Noch findet sich an den Praxistüren in Zehdenick kein Hinweis auf die drohende Schließung der Einrichtung. Das gilt auch für die dort praktizierende Kinderärztin. Es wird lediglich auf Schutzmaßnahmen hingewiesen. Wer Symptome habe, die auf eine Infektion mit den Coranaviren hindeuteten, wird gebeten, die Praxis nicht zu betreten, sondern sich gleich an die Rettungsstelle zu wenden oder an das Kreisgesundheitsamt.

Seit einigen Tagen weist der Arzt auf seiner Internetseite außerdem darauf hin, dass "die Lage sich jederzeit verschärfen kann. Bei der aktuellen landesweiten Versorgungssituation mit Schutzausrüstung, kann es auch zu kurzfristigen Schließungen der Praxis kommen, insofern der Schutz von Mitarbeiterinnen und Patienten nicht mehr zu gewährleisten ist. Wir tun unser Möglichstes, um diesen Fall abzuwenden, leider zeigt die Erfahrung der letzten Tage, dass wir derzeit keinerlei Hilfe von Seiten der zuständigen Behörden erwarten können".