Ahrensfelde Am frühen Dienstagmorgen riefen aufmerksame Zeugen die Polizei.

Sie hatten bemerkt, wie zwei Männer immer wieder von einem im Kietz abgestellten Ford Mondeo zu Fuß verschwanden und offensichtlich Grundstücke und Fahrzeuge in Augenschein nahmen.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Herren in diebischer Absicht unterwegs waren, erfolgten umfangreiche Suchmaßnahmen, an denen sich auch ein Fährtenhund sowie ein Hubschrauber der Polizei beteiligten. Dessen Besatzung war es dann vorbehalten, einen der Männer auszumachen. Dieser hatte sichtlich kein Interesse, mit den Polizisten zusammenzutreffen. Er suchte vielmehr in rasendem Lauf sein Heil in der Flucht und warf dabei einen Rucksack von sich. Das Rennen ging an der angrenzenden Bahnstrecke entlang, so dass die über den Sachverhalt informierte Deutsche Bahn AG den dortigen Zugverkehr zeitweilig einstellen musste. Letztlich erwiesen sich die Beine der Verfolger als trainierter und der Flüchtende fand sich im festen Griff der Beamten wieder. Auch sein Rucksack konnte gefunden werden. In diesem entdeckte man Aufbruchswerkzeuge, was den Gestellten sichtlich in Erklärungsnot brachte.

Bei ihm handelt es sich um einen 47-Jährigen, der bereits hinlänglich mit Eigentumsdelikten bekannt wurde. Er ist vorläufig festgenommen. Die Suche nach seinem Komplizen blieb hingegen vorerst erfolglos.

Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob die Herren bereits andersweitig tätig waren. Nachts zuvor waren in der Schillerstraße von Ahrensfelde nämlich zwei BMW aufgebrochen und deren Airbags sowie diverse andere Fahrzeugteile gestohlen worden. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.