Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Polizei ermittelt gegen einen 19-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Mann war am Montagnachmittag in Neuruppin mit dem Rad auf der Junckerstraße unterwegs. Weil er auf der falschen Straßenseite gefahren war, hielt ihn die Polizei an. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, wurde er auf Personaldokumente durchsucht. Dabei fanden die Beamten ein Einhandmesser, das sich auf Knopfdruck aufklappen lässt und stellten dieses sicher. Nachdem die Identität des Mannes mit Hilfe der polizeilichen Auskunftssysteme geklärt werden konnte, wurde er entlassen.