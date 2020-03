MOZ

Neuruppin Einen unerwarteten Fund machten Polizisten am Montagnachmittag bei einem Fahrradfahrer in Neuruppin. Die Beamten kontrollierten den 19-Jährigen gegen 15.15 Uhr an der Junckerstraße, weil er auf der falschen Seite gefahren war.

Da sich der Mann vor Ort nicht ausweisen konnte, wurde er auf Personaldokumente durchsucht. Dabei fanden die Polizisten ein Einhandmesser, das sich auf Knopfdruck aufklappen lässt. Sie stellten es sicher. Nachdem die Polizei die Identität des 19-Jährigen geklärt hatte, konnte dieser wieder nach Hause gehen. Gegen ihn wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.