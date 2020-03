MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Unbekannten sind in der Zeit zwischen Samstag und Montag in ein Schulgebäude in der Siegfried-Hirschmann-Straße in Fürstenwalde eingebrochen.

Gewaltsam öffneten die Einbrecher eine Tür, entwendeten aus dem Inneren nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Polizisten nahmen eine Anzeige auf und sicherten Spuren.

Der Gesamtschaden belaufe sich auf schätzungsweise 100 Euro, wie die Polizei mitteilt.