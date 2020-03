MOZ

Erkner (MOZ) Zu einem Raub ist es am Montagabend gegen 21.40 Uhr an einer Tankstelle in der Neu-Zittauer-Straße in Erkner gekommen.

Ein maskierter Täter betrat dort den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Die Kassiererin folgte den Forderungen des ungefähr 1,70 Meter großen Mannes und übergab das Geld. Danach ließ der Täter von der Frau ab. Sie blieb unverletzt.

Der Mann, welcher akzentfreies Hochdeutsch sprach, entfernte sich mit der Beute in unbekannte Richtung.

Innerhalb der letzten Tage ist es im Bereich Erkner mehrfach zu Straftaten an Tankstellen gekommen. Die Polizei nimmt die Situation äußerst ernst und ermittelt zu den Tätern, Hintergründen der Taten und eventuellen Tatzusammenhängen. Auch der hier beschriebene Fall einer räuberischen Erpressung ist Gegenstand dieser Ermittlungen.