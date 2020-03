BRAWO

Brandenburg an der Havel Wer im Juni, Juli oder August sieben Tage am Stück Tandem fahren und sich gleichzeitig für mehr Offenheit im Umgang mit Depression einsetzen möchte, sollte an der MUT-TOUR teilnehmen. Seit 2012 setzen sich bei diesem Projekt Teilnehmer mit und ohne Depressionserfahrungen gemeinsam für mehr Wissen und Mut im Umgang mit psychischen Erkrankungen ein. In Sechserteams sind sie jeden Sommer auf Tandems, per Kanu oder zu Fuß unterwegs und treffen Journalisten in ganz Deutschland. Dabei können die Teilnehmer zwischen zwei Routen, die jeweils über eine Woche gefahren werden, wählen. Zuvor gibt es entweder vom 17. bis 19. April, vom 24. bis 26. April oder vom 15. bis 17. Mai ein Mitmach-Wochenende bei Kassel zum gegenseitigen Kennenlernen. Mehr Informationen: www.mut-tour.de/die-aktuelle-mut-tour/.