red

Mittelmark Für das 10. Kreisentwicklungsforum haben sich bereits mehr als 80 Personen angemeldet. Noch heute können sich interessierte Mittelmärker einfach online anmelden. Zu der Fragestellung "Vom Leben auf dem Land - Zwischen Freiraum für kreative Lebensentwürfe und dem Gefühl, an den Rand gedrängt zu sein?" erwartet Landrat Wolfgang Blasig viele interessante Diskussionsbeiträge. Letztlich gestalten die Mittelmärker die Region aktiv mit. "In den vergangenen Jahren fanden sich bereits viele spannende Ideen in unserer Strategie wieder", betont der Landrat. Gerade die Chancen im ländlichen Raum gilt es, durch kluge Weichenstellungen optimal zu nutzen. "Wir wollen uns von Einwohnern und Akteuren aus den Gemeinden berichten lassen, was die Lebensqualität auf dem Land ausmacht und vor welchen gesellschaftlichen Herausforderungen die Landgemeinden stehen. Der Landkreis wird darstellen, mit welchen Maßnahmen und Projekten er seine Ausgleichsfunktion in diesen Regionen wahrnimmt. Darüber hinaus sind Experten eingeladen, ihre Expertise einzubringen", so Landrat Blasig.

Das Kreisentwicklungsforum findet am 21. März von 9.00 bis 14.00 Uhr im Schulteil Groß Kreutz (Havel) des OSZ Werder statt. Infos: www.potsdam-mittelmark.de.