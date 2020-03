dpa

Berlin (dpa) Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Berlin hat sich auf fünf erhöht. Es gebe zudem rund 200 identifizierte Kontaktpersonen, teilte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag in Berlin mit.

Bis Montagabend waren drei Coronavirus-Infektionen in Berlin bekannt, es wurden am Dienstag dann zunächst zwei neue Fälle diagnostiziert. Bei den fünf Infizierten handele es sich um eine Frau und vier Männer, darunter ein Lehrer aus Marzahn-Hellersdorf und ein Arzt einer Neuköllner Tagesklinik. Mehrere Kontaktpersonen der Erkrankten seien kontaktiert und isoliert worden; sie sollten getestet werden.

Bei den Infizierten sei ein Zusammenhang mit Reisen festzustellen, erklärte Kalayci. Eine weitere Auffälligkeit sei, dass die fünf Fälle nichts miteinander zu tun hätten. Mit einem schnellen Ende sei nicht zu rechnen. Es sei nicht davon auszugehen, dass es nur um wenige Wochen gehe. "Es kann durchaus passieren, dass wir mehrere Jahre mit dem Virus leben müssen. Keiner kann die Ausbreitung verhindern."

Untersuchungsstelle der Charité bei Virchow-Klinikum

Die Charité hat am Dienstag eine Untersuchungsstelle auf dem Gelände des Virchow-Klinikums für Patienten mit Infektionssymptomen eröffnet, vor der sich bis zum Mittag bereits eine Schlange mit rund 100 Patienten gegeben, so der Ärztliche Direktor der Charité, Prof. Ulrich Frei. Er hoffe nicht, dass die Untersuchungsstelle zu einer Dauereinrichtung werde.

Die Einrichtung auf dem Campus Virchow-Klinikum solle als Modellprojekt für andere Krankenhäuser in Berlin und Brandenburg fungieren, teilte Sprecherin Manuela Zingl mit. Das Interesse daran sei groß. „Die Charité kann das nicht für die ganze Stadt machen“, sagte Frei. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) versicherte, weitere Kliniken würden folgen.

Die Charité teilte mit, die Untersuchungsstelle solle Patienten schützen und die Notaufnahme entlasten."Nur Patienten mit Symptomen sollten die Untersuchungsstelle direkt aufsuchen", betonte Sprecherin Zingl. Berliner, die befürchten, sich angesteckt zu haben, sollen demnach zunächst die Hotline der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit (030/90282828) oder ihren Hausarzt anrufen. Dort werde eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen ausgesprochen.

Frei schilderte, die Notaufnahme werde zunehmend frequentiert von Menschen, die testen lassen wollten, ob sie mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert seien. Darunter seien viele Fälle, bei denen es lediglich im Hals kratze oder der Nachbar in Italien gewesen sei. „Auch solche Patienten kann man nicht einfach wegschicken, die muss man untersuchen“, sagte Frei.

Schon vor einer Woche sei deshalb die Idee entstanden, auf dem Gelände des Virchow-Krankenhauses ein Gebäude zu suchen, das in keinem Zusammenhang mit der Notaufnahme und der restlichen Klinik stehe. Durch das separate Haus lasse sich auch das Risiko verringern, dass medizinisches Personal in der Notaufnahme durch Patienten infiziert werde und anschließend in Quarantäne müsse.

Mäßige Gefahr für die Bevölkerung in Deutschland

Am Montagvormittag verteilte ein Arzt Mundschutz-Masken an die Wartenden vor der Untersuchungsstelle auf dem Klinikcampus, wie ein dpa-Reporter berichtete. Sie erhielten auch Wartenummern. Zudem sei ein weißes Zelt als Warteraum aufgebaut - die Anlaufstelle ist in Sichtweite des herkömmlichen Krankenhausbetriebs. Sie ist montags bis freitags von 8.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Dort werden Abstriche aus dem Nasen-Rachen-Raum genommen.

In Deutschland wurden nach bisherigem Stand rund 190 Fälle bestätigt, darunter mehr als 100 in Nordrhein-Westfalen. "Mit weiteren Fällen, Infektionsketten und auch Ausbrüchen in Deutschland muss gerechnet werden", sagte der Vizepräsident des Robert Koch-Instituts, Lars Schaade, am Dienstag. Die Gefahr für die Bevölkerung in Deutschland werde aktuell als "mäßig" eingeschätzt.

Als erster Fall in Berlin war die Infektion eines 22-Jährigen aus Mitte bekannt geworden, am Montagabend dann zwei weitere Infektionen. Es handelt sich laut Senatsverwaltung für Gesundheit um einen Mann in Marzahn-Hellersdorf und eine Frau in Mitte. Sie sollen nicht mit dem Fall des erkrankten 22-Jährigen in Verbindung stehen. Der junge Patient wurde auf einer Isolierstation im Virchow-Klinikum der Charité behandelt.

Die Lehrkraft aus Marzahn-Hellersdorf habe sich offenbar auf einer Italien-Reise infiziert, hieß es. Der Mann war mit zwei Gruppen aus 74 Schülern sowie 6 Lehrkräften auf einer Skifahrt in Südtirol und entwickelte nach der Rückkehr Krankheitssymptome. Als Vorsichtsmaßnahme blieb die Emanuel-Lasker-Oberschule in Friedrichshain, an der der Patient unterrichtet, bis auf weiteres geschlossen. Schüler und Lehrer sollten zu Hause bleiben, bis die Testergebnisse der Kontaktpersonen vorliegen.

Schulen in Berlin wegen Coronavirus geschlossen

Nach der Emanuel-Lasker-Schule in Friedrichshain-Kreuzberg wurde auch ein nahe gelegener Teil der Modersohn-Grundschule geschlossen. Dabei gehe es um eine Filiale der Grundschule, die sich auf dem Gelände der weiterführenden Lasker-Schule befindet, sagte ein Sprecher der Senatsbildungsverwaltung am Dienstag. Auch die private Berlin Metropolitan School in Berlin-Mitte, die Vor- und Grundschule sowie die Sekundarstufe umfasst, stellte am Dienstag vorübergehend den Betrieb ein.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hält die Absage von Veranstaltungen für einen möglichen Weg, um eine stärkere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Eine flächendeckende Schließung von Schulen lehnt er aber ab. „Wir müssen reagieren auf diese besondere Situation, auch mit der Absage von Veranstaltungen“, sagte er am Dienstag in Berlin. Von Veranstaltungen mit vielen Besuchern gehe ein besonderes Risiko aus. „Wir reagieren sachgerecht und mit Besonnenheit“, ergänzte Müller. Es sei wichtig, kein Risiko einzugehen.

Es sei richtig, dass Schulen direkt Maßnahmen ergriffen hätten, so Müller. Trotzdem sei man sich im Senat einig darüber, dass man schnell zu einem „normalen, geordneten Schulbetrieb“ zurückkehren wolle. „Es kann keine flächendeckende Lösung sein, dass wir den Schulbetrieb einstellen. Das öffentliche Leben müsse aber weitergehen.“ Vielmehr solle gezielt auf die Menschen reagiert werden, die sich mit dem Virus infiziert hätten. Außerdem warnte Müller vor Großeinkäufen: „Es gibt keinen Grund für Hamsterkäufe, das sagen uns alle Experten.“