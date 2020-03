MOZ

Briesen (MOZ) Noch während der Bestohlene am Dienstagmorgen in Niedersachsen die Diebstahlanzeige aufgab, konnten Autobahnpolizisten auf der A 12 die Beute sicherstellen. Die Beamten hatten auf dem Parkplatz Kersdorfer See einen polnischen Kleintransporter kontrolliert. Auf dessen Ladefläche befanden sich augenscheinlich nur kleinere Bäume und Heckenpflanzen, doch ließen sich die Polizisten davon nicht beeindrucken und nahmen das Fahrzeug genau unter die Lupe. Tatsächlich entdeckten die Beamten auf der Ladefläche, versteckt zwischen den Pflanzen, einen Radlader. Die beiden polnischen Fahrzeuginsassen im Alter von 37 und 39 Jahren wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Der Kleintransporter und der gestohlene Radlader wurden sichergestellt.