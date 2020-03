"Sonnenzeiten für Tiere" in Falkensee

Silvia Passow

Falkensee Als Petra Birkholz im letzten Jahr anfing, auf dem Gelände der Tafel Falkensee Futterspenden zu verteilen, war ihre Klientel noch überschaubar. Da stand Birkholz, Vorsitzende und Gründerin des Vereins "Sonnenzeiten für Tiere" noch allein an ihrem "Gabentisch". "Mit fünf Kunden fing es an", erzählt sie. Inzwischen sind es rund 60 Bedürftige, die bei ihr regelmäßig Futter für ihre tierischen Familienmitglieder holen.

Kostenlos, denn das Projekt ist spendenfinanziert. Etwa fünfzig Hunde und ebenso viele Katzen, zehn Nager und siebzehn Ziervögel, wie Sittiche, werden durch Birkholz und ihre Tiertafel versorgt. Das klappt nicht immer, wie von ihr gewünscht. "Wir möchten den Leuten bei ihrem Besuch Futter für drei Tage mitgeben", sagt sie. Doch allzu oft ist es weniger, reichen die gespendeten Dosen, Tüten und Schälchen nicht. Besonders Nassfutter ist knapp. "Das ist traurig, wenn jemand aus Elstal extra hierherkommt und dann nur eine Dose mitnehmen kann", sagt Birkholz. Tatsächlich kommen finanzschwache Tierbesitzer aus Falkensee, Elstal, Dallgow, Ketzin und Schönwalde zu den Ausgaben für das Tierfutter.

Doch nicht nur bei den Kunden gab es Zuwachs, auch der Verein ist gewachsen und hat neue Mitglieder aufgenommen. Weitere Mitglieder sind willkommen. "Die Tätigkeiten, mit denen man sich hier am Tier- und Naturschutz beteiligen kann, sind vielfältig", sagt Beate Henke, die ebenfalls im Verein aktiv ist. Neben dem Entleeren der Spendenbehälter werden Ehrenamtliche zum Flyer verteilen gesucht. Bei der Ausgabe des Tierfutters wird Verstärkung gesucht, handwerkliche Tätigkeiten wie Kratzbaum aufbauen oder reparieren oder Vogelhäuschen bauen sind auch gefragt. Beim Sortieren der eingegangen Futterspenden kann geholfen werden und die Truppe könnte noch einen PC-Künstler brauchen.

Birkholz sagt, sie würden sich auch über eine zentrumsnahe Ausgabestelle freuen - mit einem Lagerraum, denn momentan muss das Futter und tierische Zubehör zur Ausgabestelle bei der Tafel gefahren werden.

Futter kann direkt beim Vereinssitz in der Rembrandtstraße in Falkensee in die von der Straße zugänglichen Spendenbox abgegeben werden. Eine weitere Box befindet sich im Futtersilo.

Mehr Informationen zum Verein auf www.sonnenzeiten-ev.de. Übrigens, der Verein sucht gerade ein Maskottchen, Foto einschicken und mit etwas Glück, wird der Liebling "Schnauze des Jahres" bei den Sonnenzeiten für Tiere.