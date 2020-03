Eva Loth

Wiesenburg Die Senioren der Gemeinde Wiesenburg gehen mit offenen Augen durch ihre Orte. Zum Erzählcafé bringen sie ihre Eindrücke, Erlebnisse, aber auch Probleme mit, um darüber zu reden.

Das Erzählcafé findet alle zwei Wochen im Familienzentrum in Wiesenburg/Mark statt. Derzeit, das Zentrum verfügt über keine neue Leitung, übernehmen Ehrenamtliche die Organisation. Kürzlich waren Barbara Klembt, ehemalige Bürgermeisterin der Gemeinde, und Marion Gante, Ortsvorsteherin in Reetz, vor Ort. Diese konnten sogleich die Fragen der Senioren aus dem vergangenen Treffen beantworten. Den Rentnern war aufgefallen, dass das Storchennest auf dem Schornstein der ehemaligen Brauerei schief hängt und befürchteten, dass die Jungtiere und auch das ganze Nest abstürzen könnten. Das Nest gibt es schon viele Jahre. Bereits 1996 wurde beobachtet, dass Adebar sich den Schornstein als Wohnort ausgesucht hatte und zu bauen versuchte. Damals war dieser jedoch noch offen. Also wurde der Schornstein mit einem Gitter abgedeckt. Seitdem kann die Storchenfamilie alljährlich beobachtet werden. Bezüglich der Neigung gab es eine Besichtigung mit dem NABU. Alles sei in Ordnung, wurde festgestellt. Wissenswert in diesem Zusammenhang ist, dass der Storch immer zur abgewandten Windseite baut und es damit so scheint, als würde sich das Nest zu einer Seite neigen. Es gibt aber keinen Grund zur Sorge, das Nest ist stabil.

Bei Kaffee und Plätzchen wurde auch in Erinnerungen geschwelgt. Sie Anwesenden erinnert sich an den Fasching im ehemaligen Parkhotel. Hildegard Schmidt, selbst in früheren Jahren Gemeindevertreterin, erzählte, dass sie einmal den ersten Preis für ein Kostüm gewonnen hatte. Sie ging als Wurstmaxe. Dazu hatte sie sich von Fleischer Weckewitz einen Kasten geholt, in dem sie sowohl echte Würstchen, als auch Attrappen lagerte. Die Faschingsgäste fanden es super, als sie damit durch den Saal spazierte und Würstchen anbot. Das Parkhotel war damals der Ort für große Veranstaltungen. Marion Gante erinnert sich, dass sie dort zur Tanzschule gegangen ist. Das war auch Barbara Klembt noch in Erinnerung. "Da wir aber meist mehr Mädchen als Jungs waren, mussten wir uns zum Abschlussball unsere Partner mitbringen", schmunzelte sie. Besonders beliebt war der Anglerball. Die Karten waren sehr begehrt. Barbara Klembt erinnerte sich, dass an dem Wochenende, als die Mauer fiel, auch Anglerball war. Der endete dann früher als erhofft, denn die meisten wollten schnell nach Hause, um am nächsten Morgen mit dem Zug nach Westberlin fahren zu können.

Ach ernste Themen, wie der Handwerkermangel, der inzwischen auch auf dem Lande zu spüren ist, wurden besprochen. Und natürlich über den Zuzug von Menschen aus der Stadt.

Das Erzählcafé ist ein Beweis, dass die Rentner der Gemeinde noch sehr aktiv sind. Vor allem die Gruppe der Volkssolidarität führt viele Veranstaltungen durch, die fast immer öffentlich sind. Senioren aus Wiesenburg und den Ortsteilen sind am 11. März ab 10.00 Uhr zum nächsten Erzählcafé geladen.