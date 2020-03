MOZ

Hoppegarten Der Fahrer eines LKW der Marke Fiat fuhr am Sonntag auf der L33 in Richtung Hoppegarten.

In Höher der Louis-Lewin-Straße musste er gegen 18.10 Uhr an einer Ampelkreuzung anhalten. Von hinten fuhr ein PKW Peugeot auf und verursachte an seinem eigenen PKW einen Schaden von ca. 3500 Euro und am vorausfahrenden Fiat einen Schaden von zirka 500 Euro. Zwei Fahrzeugführer, die dem Peugeot folgten, bemerkten, dass der Fahrer sehr unsicher fuhr. Die herangerufene Polizei stellte beim Peugeotfahrer Alkohol in der Atemluft fest. Der Test ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der 59-jährige Peugeotfahrer wurde zur Blutprobe begleitet und musste seinen Führerschein abgeben. Da er desorientiert wirkte, verbrachte er mehrere Stunden im Gewahrsam der Polizei. Der Fiatfahrer konnte nach der Unfallaufnahme die Fahrt fortsetzen.