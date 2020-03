Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Der Nachbarlandkreis Oberhavel hat seinen ersten Fall bereits. Auch in Berlin müssen sich Krankenhäuser auf Kranke einstellen. Das Coronavirus Sars-Cov-2 setzt auch Barnimer Betriebe unter Zugzwang – trotz aller Vernunft und Rückhaltung.

So sind in der Wohnungsgenossenschaft 1893 Finow noch alle entspannt. Wie Sprecherin Janice Fischer mitteilt, ist "unsere Devise, erstmal keine Panik zu verbreiten und Ruhe zu bewahren".

"Auch schon vor dem Ausbruch des Coronavirus hatten wir bereits in all unseren Bädern des Genossenschaftshauses Desinfektionsmittel, welches auch gegen Viren helfen soll. Wir desinfizieren regelmäßig Türklinken und Flächen und haben das Händeschütteln zur Begrüßung erst einmal eingestellt", berichtet sie. Einen direkten Notfallplan hat die Firma noch nicht. "Alle Kollegen haben aber jederzeit die Möglichkeit, dank unserer digitalen Abläufe, auch im Homeoffice zu arbeiten", so die Mitarbeiterin der Gesellschaft, die 3565 Wohnungen in Eberswalde bewirtschaftet. Die Barmer als Partnerin habe die Firma umfassend informiert. Aushänge und einen Einkaufsservice bietet die 1893 indes noch nicht an, "da es bisher keinen Grund zur Sorge gibt und wir noch nicht die personellen Kapazitäten haben".

Etwas mehr Sorgen macht sich Frank Wruck, Geschäftsführer der Barnimer Busgesellschaft mbH. Er hat täglich allein im Barnim hundert Busse im Einsatz. Die Fahrer, berichtet er, kämen täglich mit viel Kleingeld und Menschen in Kontakt.

Neuralgischer Nahverkehr

"Wir haben Desinfektionsmittel ausgegeben, können aber keines nachbestellen", berichtet Wruck. Beim Ausbrechen des Virus und Kontakt von Busfahrern mit erkrankten Fahrgästen sei die Folge nicht abzuschätzen. "Es kann sein, dass wir dann den Busverkehr nicht mehr aufrecht erhalten können", gibt er zu bedenken. Auch in Märkisch-Oderland und kleinen Teilen der Uckermark fahren BBG-Busse. Dazu kommen zahlreiche Partnerunternehmen, im Raum Ahrensfelde-Panketal-Bernau auch aus Berlin. Ein Notfallplan liege bereit. Alle Fahrer hätten Handreichungen zum Umgang mit Fahrgästen erhalten.

Die Deutsche Eisenbahn Service AG, die am Eberswalder Standort mehr als 130 Mitarbeiter beschäftigt, berichtet: "Die Schienenfahrzeugbau Eberswalde steht in Kontakt mit dem Betriebsarzt und hat entsprechende Maßnahmen eingeführt und Informationsunterlagen sowie Hygieneanweisungen bereitgestellt. Desinfektionsmittel und -Spender werden dieser Tage installiert", heißt es.

Notrufnummer beim Amt

Wer bei Anzeichen einer Erkrankung ärztlichen Rat sucht, wird auch bei zwei Kurzwahl-Rufnummern der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) fündig. Unter 116 sowie 117 wird der Anrufer direkt mit einem Arzt zu einem Beratungsgespräch verbunden. So können die aufgetretenen Symptome eingeordnet werden. Sofern erforderlich, wird ein Arzt den Betroffenen aufsuchen. Wie Oliver Köhler von der Barnimer Kreisverwaltung sagte, können auf diese Weise die Rettungsstellen und Arztpraxen die dringend benötigte Entlastung erhalten. Bei einem ernsthaften Verdacht sei auf jeden Fall von dem unmittelbaren Besuch der Rettungsstelle oder einer Praxis abzusehen. Diese sollten angerufen werden. Das Barnimer Gesundheitsamt ist unter der Telefonnummer 03334 2141601 zu erreichen.