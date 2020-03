Sandra Euent

Wansdorf (BRAWO) Die Gemeinde Schönwalde-Glien und der ASB als Betreiber des Jugendclubs in Wansdorf haben sich darauf verständigt, den Kooperationsvertrag für den Jugendclub in Wansdorf zu beenden. Am 17. März soll es eine Abschiedsfeier geben. 15 Jahre lang hat der ASB in dem Ortsteil von Schönwalde den Jugendclub betrieben. Doch seit längerem wurden die Angebote von zu wenigen Kindern und Jugendlichen genutzt. Allgemein sei ein Wandel in der Jugendarbeit zu beobachten, die Kinder und Jugendlichen hätten andere Bedarfe, als noch vor fünf Jahren. heißt es von Seiten des ASB. Davon sei auch die Frequentierung einiger dörflicher Jugendclubs betroffen. So auch in Wansdorf. Die Angebote im Jugendclub würden nicht mehr ausreichend wahrgenommen, was unter anderem daran liegt, dass die Kinder und Jugendlichen erst am späten Nachmittag oder Abend von ihren Schulstandorten nach Hause kommen. Zudem hätten sich die Interessen der Jugendlichen geändert, und es ist nun die Aufgabe der Gemeinde herauszufinden, wo diese liegen.

Am Dienstag, 17. März, von 16 bis ca. 18 Uhr wollen sich die Gemeinde und der ASB gemeinsam mit einer kleinen Feier verabschieden. Eingeladen sind alle Besucher, Freunde, Ehemaligen und Unterstützer des Clubs.