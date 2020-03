Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Thomas Meinecke, Leiter des Hohen Neuendorfer Marie-Curie-Gymnasium, hat am 27. Februar, also noch vor Bekanntwerden des ersten bestätigten Corona-Falles in Hohen Neuendorf (wir berichteten), die Elternschaft sowie seine Schülerinnen und Schüler über den Umgang der Schule mit dem Coronavirus (CV) in einem Rundschreiben informiert. Dies wurde am Dienstag im Zuge der Recherchen zum Corona-Fall in Oberhavel bekannt.

Das Schreiben, das auch auf der Homepage der Schule zu finden ist, enthält unter anderen folgende Punkte und Hinweise für die Eltern:

Nicht jede Erkältung muss zwingend mit dem CV zu tun haben. Allerdings sollten Sie achtsam sein, dass Sie die Kontakte zu Reisenden vermeiden, die aus Regionen zurückkehren, in denen COVID-19-Fälle vorkommen.

Die Inkubationszeit kann bis zu 14 Tage dauern, wenn Sie also Fieber, Husten oder Atemnot bei Ihren Kindern feststellen, suchen Sie (nach telefonischer Anmeldung! und unter Hinweis auf Kontakt zu Personen aus Infektionsgebieten) Ihren Hausarzt auf.

Sie können bei berechtigtem Verdacht in Ihren Hausarztpraxen eine Testung Ihrer Kinder durchführen lassen. Sollte eine Ansteckung mit CoVid-19 bestehen, informieren Sie uns bitte unverzüglich.

Zudem sollten Sie bei einer unklaren Diagnostik Ihre Kinder eher zu Hause lassen, um unnötige Kontakte zu vermeiden. Desinfizieren Sie regelmäßig die Hände und halten Sie zu Kontaktpersonen einen Mindestabstand von zwei Metern. Vermeiden Sie in jedem Fall öffentliche Verkehrsmittel und Menschenansammlungen.

Für den Fall, dass Kolleginnen oder Kollegen sowie Schülerinnen oder Schüler unserer Schule infiziert wurden, werden wir in Absprache mit dem Landkreis wie auch der Schulverwaltung alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Dem Rundbrief des Schulleiters ist auch ein Link zum Robert-Koch-Institut beigefügt.